«Yunan»: Η βραβευμένη ταινία του Ameer Fakher Eldin προβάλλεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Η ταινία «Yunan» του Σύριου σκηνοθέτη Ameer Fakher Eldin θα προβληθεί από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 7.00 μ.μ. και την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 9.30 μ.μ. στο “Πάνθεον”.

Πρόκειται για μια συμπαραγωγή Γερμανίας, Καναδά και Ιταλίας, διάρκειας 124 λεπτών, με πρωταγωνιστές τη Χάνα Σιγκούλα, τη Σιμπέλ Κεκιλί, τον Τζορτζ Καμπάζ, τη Laura Sophia Landauer, τον Αλί Σουλιμάν και τον Τομ Λασίχ. Τη σκηνοθεσία, το σενάριο και το μοντάζ υπογράφει ο Ameer Fakher Eldin, ενώ τη μουσική συνέθεσε η Suad Bushnaq και τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει ο Ronald Plante.

Η ταινία απέσπασε δύο βραβεία και τέσσερις υποψηφιότητες, ενώ συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου το 2025 με υποψηφιότητα για τη Χρυσή Άρκτο καλύτερης ταινίας. Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Χονγκ Κονγκ τιμήθηκε με δύο βραβεία, για καλύτερη ταινία και καλύτερο ηθοποιό.

Η υπόθεση της ταινίας

Κεντρικός ήρωας της ιστορίας είναι ο Μουνίρ, ένας Σύριος συγγραφέας που ζει στο Αμβούργο και βιώνει έντονα τη μοναξιά και το δημιουργικό αδιέξοδο. Βυθισμένος σε βαθιά κατάθλιψη και ταλαιπωρημένος από επαναλαμβανόμενα όνειρα που μοιάζουν με κρυπτική παραβολή, αποφασίζει να αποσυρθεί σε ένα απομονωμένο νησί στη Βόρεια Θάλασσα.

Ο Μουνίρ εγκαθίσταται στο Hallig Langeneß, ένα από τα μικρά νησιά Halligen, όπου διαμένει σε έναν απλό ξενώνα που διαχειρίζεται μια ηλικιωμένη και αινιγματική γυναίκα μαζί με τον δύστροπο γιο της. Η συνάντηση μαζί τους, παρά την αρχική επιφυλακτικότητα, θα αποδειχθεί καθοριστική για τη ζωή του.

Μέσα από τη σιωπή του τοπίου, τη σκληρότητα αλλά και την ομορφιά της φύσης, ο ήρωας καλείται να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές του συγκρούσεις. Τα όνειρά του επανέρχονται συνεχώς, φέρνοντας στο προσκήνιο μια παλιά ιστορία που του διηγούνταν η μητέρα του – μια παραβολή για έναν βοσκό και το μισογεμάτο ποτήρι που δεν αδειάζει ποτέ.

Καθώς περνά ο χρόνος στο απομονωμένο νησί, ο Μουνίρ αρχίζει σταδιακά να επανασυνδέεται με την επιθυμία για ζωή, βρίσκοντας μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σιωπηλή δύναμη του τοπίου μια πιθανή διέξοδο από το υπαρξιακό του αδιέξοδο.

Ένα ποιητικό κινηματογραφικό σύμπαν

Ο σκηνοθέτης Ameer Fakher Eldin, ήδη γνωστός στους κύκλους του arthouse κινηματογράφου, παρουσιάζει με το «Yunan» το δεύτερο μέρος της τριλογίας «Home». Με μια ιδιαίτερα ποιητική κινηματογραφική γραφή, που δίνει έμφαση στις μεγάλες εικόνες και στη δύναμη της σιωπής, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που θυμίζει το στοχαστικό σινεμά δημιουργών όπως ο Αντρέι Ταρκόφσκι.

Η παρουσία της θρυλικής Χάνα Σιγκούλα –μούσας του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ– προσδίδει επιπλέον βάρος στο φιλμ, λειτουργώντας ως καταλυτική μορφή μέσα σε μια ιστορία που εξερευνά την απώλεια, την εξορία και την ανάγκη του ανθρώπου να ξαναβρεί το νόημα της ύπαρξης.

