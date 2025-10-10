Ζαχάρω: Εκρυβε στο στόμα της κοκαΐνη και ηρωίνη

Για κατοχή ναρκωτικών συνελήφθη γυναίκα στη Ζαχάρω, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Σε αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 9/10/2025, βρέθηκαν στην κατοχή της και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με μικροποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης που απέκρυπτε στην στοματική της κοιλότητα.

