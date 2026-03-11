Ζαφειρόπουλος για τον συμφοιτητή του Χριστοδουλίδη: «Από τότε πάλευε για την Κύπρο»

Ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος θυμάται τα φοιτητικά χρόνια με τον Νίκο Χριστοδουλίδη

11 Μαρ. 2026 20:30
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι αναμφίβολα ένα από τα πρόσωπα των ημερών και πρωταγωνιστής στην αναγέννηση της συνεργασίας του ελληνισμού στην ανατολική Μεσόγειο με στόχο την προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη Χεζμπολάχ, το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν και οποιαδήποτε άλλη επιβουλή.

Γνωρίζετε, όμως, ότι υπάρχει ένας πατρινός, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλύτερα από τον καθέναν τον πατριωτισμό και τις ικανότητες του Κύπριου προέδρου από την εποχή ακόμη που ήταν συμφοιτητές στο Queens College της Νέας Υόρκης στην άλλη άκρη του Ατλαντικού; Ο λόγος για τον διευθυντή του τελωνείου της Πάτρας Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο, ο οποίος δικαιώνεται και για την πρόβλεψη που είχε κάνει στην «Π» τον Φεβρουάριο του 2023, κατά την περίοδο που ο Νίκος Χριστοδουλίδης διεκδικούσε τη διαδοχή του Νίκου Αναστασιάδη στο αξίωμα του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας (αντίπαλός του ήταν ο Ανδρέας Μαυρογιάννης).

Τι μας είχε πει τότε ο Π. Ζαφειρόπουλος; «Για τον Νίκο Χριστοδουλίδη μπορείς να πεις μόνο καλά λόγια. Ηταν ένας ήρεμος άνθρωπος, έξυπνος, συγκαταβατικός, χαμηλών τόνων. Εκανε μεγάλο αγώνα για την Κύπρο στις ΗΠΑ. Προσπαθούσε να συνθέσει απόψεις και να ενώσει δυνάμεις προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για το Κυπριακό και να γίνει η μεγαλόνησος και πάλι ελεύθερη, όπως ακριβώς ήταν πριν από την τουρκική εισβολή».

Επικοινωνήσαμε και χθες με τον σημερινό διευθυντή του τελωνείου της Πάτρας, ο οποίος μας είπε ότι νιώθει πολύ δικαιωμένος για όλα όσα είχε προβλέψει πριν από τρία χρόνια για τον Νίκο Χριστοδουλίδη. «Είχε αναπτύξει έντονη δράση σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των δικαίων του Κυπριακού ελληνισμού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ημασταν μαζί στη Νέα Υόρκη, εγώ φοιτητής στις σχολές των Οικονομικών και της Κοινωνιολογίας και ο σημερινός πρόεδρος της Κύπρου σπουδαστής στις Πολιτικές Επιστήμες, στα Οικονομικά και στις Βυζαντινές και Νεοελληνικές σπουδές. Βρισκόμασταν πολύ συχνά και στην ίδια αίθουσα στα κοινά μαθήματα».

