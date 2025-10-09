Ζάγκρεμπ: Το στολίδι της Κροατίας

Με πληθυσμό περίπου 800.000 μόνιμων κατοίκων είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κροατίας και η ιδανική εποχή για επίσκεψη είναι  το φθινόπωρο

Ζάγκρεμπ: Το στολίδι της Κροατίας
09 Οκτ. 2025 11:34
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή αφορά έναν προορισμό που είναι κοντά στην Ελλάδα και είναι το Ζάγκρεμπ. Απλωμένο στις όχθες του ποταμού Sava, γνωστού παραπόταμου του Δούναβη και υγρό στολίδι της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ μοιάζει κρυμμένο κάτω από τη σκιά του όρους Medvednica και αποτελεί μία από τις ωραιότερες μεσαιωνικές πόλεις ολόκληρης της Ευρώπης.

Με πληθυσμό περίπου 800.000 μόνιμων κατοίκων είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κροατίας, ένας τόπος με ιστορία αιώνων, η οποία ξεκινά κατά τα ρωμαϊκά χρόνια, ενώ το όνομα της πρωτεύουσας αναφέρεται για πρώτη φορά σε επίσημα έγγραφα του 1134.

Αρχοντική και γραφική, παραδοσιακή και σοφιστικέ, η συμπαγής αυτή πόλη ξεχωρίζει χάρη στη βαλκανική ταυτότητα της, αλλά και στον ευρωπαϊκό της αέρα, τη στιγμή που έχει σημαδευτεί από την αιματοβαμμένη ιστορία του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας. Ατενίζοντας πλέον τη νέα εποχή ούσα ανεξάρτητη, όμορφη και αρκετά προσιτή σε όσους αναζητούν σύντομες, οικονομικές διακοπές με στυλ και πολιτιστική κληρονομία.

Φτάνοντας στην πρωτεύουσα της Κροατίας θα συνειδητοποιήσετε γρήγορα πως ο παλμός ολόκληρης της πόλης αρχίζει από το γνωστό Upper Town, ένα γραφικό στολίδι πλημμυρισμένο από μεσαιωνική αρχιτεκτονική και μερικά από τα πιο φημισμένα αξιοθέατα του Ζάγκρεμπ. Ζωντανή και, την ίδια στιγμή, γαλήνια και χαλαρή, η παλιά πόλη του Ζάγκρεμπ μοιάζει να είναι η αφετηρία για μία εξερεύνηση γεμάτη πλούσια ιστορία. Οι γύρω λόφοι «σκύβουν» τρυφερά πάνω από την κεντρική πλατεία Ban Jelačić, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα βγαλμένη από τα κλασικά παραμύθια των παιδικών μας χρόνων. Εδώ θα συναντήσετε κάποια από τα καλύτερα εστιατόρια και καφέ, θα χαζέψετε στα μικρά, παραδοσιακά μαγαζάκια.

Μπείτε στην παλιά πόλη είτε από τη διάσημη Dolac market ή από την Πέτρινη Πύλη, ένα από τα πιο γραφικά και αυθεντικά σημεία όχι μόνο στην Κροατία, αλλά, πιθανότατα, σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το χαρακτηριστικό γοτθικό κτίσμα της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου στο Ζάγκρεμπ βρίσκεται στην καρδιά της ομώνυμης πλατείας και ξεχωρίζει από απόσταση εξαιτίας της ιδιαίτερης στέγης του, που μοιάζει με αληθινό κέντημα, αλλά και του επιβλητικού πύργου που στεγάζει το καμπαναριό και το παλιό ρολόι της πόλης.  Η εκκλησία αποτελεί σήμερα σύμβολο του Τριμερούς Βασιλείου και ταυτόχρονα το πιο διάσημο αξιοθέατο στην παλιά πόλη του Ζάγκρεμπ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:55 Πάρκαρε για τα σουβλάκια και άφησε το λεωφορείο να κορνάρει – “Μου ’φερες με πίτα;” ΒΙΝΤΕΟ
14:46 «Καμία μόνη»: Γυναίκες στο πλευρό των θυμάτων στην αυριανή δίκη στην Ευελπίδων
14:38 Τσακαλώτος: «Δεν έχω μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 – Δεν είμαι στους στενούς του συνεργάτες»
14:38 Ένταση ανάμεσα σε Άδωνι Γεωργιάδη και Πέτη Πέρκα: «Πήγατε για τη selfie στη Γάζα»
14:33 Της πήραν 30.000 ευρώ μέσα από τον υπολογιστή της – Απάτη με “ψεύτικες” επενδύσεις στο Ηράκλειο
14:28 Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου – Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας
14:21 Μαρινάκης: Ανάπτυξη 2,4%, μείωση φόρων και αυξήσεις – Όσα φέρνει ο Προϋπολογισμός του 2026
14:18 CrediaBank, Περιφέρεια & Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη
14:16 Δράμα: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του τυλίχθηκε στις φλόγες
14:12 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 14 Οκτωβρίου για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
14:04 Ημερίδα Διεθνοποίησης του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών
14:02 ΠΑΣΟΚ: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε πεδίο κομματικών εξυπηρετήσεων της ΝΔ»
13:54 Το πατρινό «Γιαγκόναν» πέρασε στην ιστορία ως «οι Metallica του Ελληνικού Fantasy» ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
13:53 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με την υποστήριξη της ΑΚΤΩΡ
13:49 Σφοδρή λογομαχία Γεωργιάδη – Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη και το «ξυλόλιο»
13:45 Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία
13:43 ΣΥΡΙΖΑ: «Τα γαλάζια παιδιά δηλώνουν ανήξερα για τις γαλάζιες ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:40 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
13:33 Η Αθηνά Φιλίππου παρουσιάζει στο Πολύεδρο το βιβλίο της για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
13:30 Hedge Out με τον Σωτήρη Γεωργίου: Ο Ευρωπαίος Προμηθέας και τα πρέπει των «αιωνίων»!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ