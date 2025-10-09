Ζάγκρεμπ: Το στολίδι της Κροατίας

Η σημερινή μας επιλογή αφορά έναν προορισμό που είναι κοντά στην Ελλάδα και είναι το Ζάγκρεμπ. Απλωμένο στις όχθες του ποταμού Sava, γνωστού παραπόταμου του Δούναβη και υγρό στολίδι της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ μοιάζει κρυμμένο κάτω από τη σκιά του όρους Medvednica και αποτελεί μία από τις ωραιότερες μεσαιωνικές πόλεις ολόκληρης της Ευρώπης.

Με πληθυσμό περίπου 800.000 μόνιμων κατοίκων είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κροατίας, ένας τόπος με ιστορία αιώνων, η οποία ξεκινά κατά τα ρωμαϊκά χρόνια, ενώ το όνομα της πρωτεύουσας αναφέρεται για πρώτη φορά σε επίσημα έγγραφα του 1134.

Αρχοντική και γραφική, παραδοσιακή και σοφιστικέ, η συμπαγής αυτή πόλη ξεχωρίζει χάρη στη βαλκανική ταυτότητα της, αλλά και στον ευρωπαϊκό της αέρα, τη στιγμή που έχει σημαδευτεί από την αιματοβαμμένη ιστορία του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας. Ατενίζοντας πλέον τη νέα εποχή ούσα ανεξάρτητη, όμορφη και αρκετά προσιτή σε όσους αναζητούν σύντομες, οικονομικές διακοπές με στυλ και πολιτιστική κληρονομία.

Φτάνοντας στην πρωτεύουσα της Κροατίας θα συνειδητοποιήσετε γρήγορα πως ο παλμός ολόκληρης της πόλης αρχίζει από το γνωστό Upper Town, ένα γραφικό στολίδι πλημμυρισμένο από μεσαιωνική αρχιτεκτονική και μερικά από τα πιο φημισμένα αξιοθέατα του Ζάγκρεμπ. Ζωντανή και, την ίδια στιγμή, γαλήνια και χαλαρή, η παλιά πόλη του Ζάγκρεμπ μοιάζει να είναι η αφετηρία για μία εξερεύνηση γεμάτη πλούσια ιστορία. Οι γύρω λόφοι «σκύβουν» τρυφερά πάνω από την κεντρική πλατεία Ban Jelačić, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα βγαλμένη από τα κλασικά παραμύθια των παιδικών μας χρόνων. Εδώ θα συναντήσετε κάποια από τα καλύτερα εστιατόρια και καφέ, θα χαζέψετε στα μικρά, παραδοσιακά μαγαζάκια.

Μπείτε στην παλιά πόλη είτε από τη διάσημη Dolac market ή από την Πέτρινη Πύλη, ένα από τα πιο γραφικά και αυθεντικά σημεία όχι μόνο στην Κροατία, αλλά, πιθανότατα, σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το χαρακτηριστικό γοτθικό κτίσμα της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου στο Ζάγκρεμπ βρίσκεται στην καρδιά της ομώνυμης πλατείας και ξεχωρίζει από απόσταση εξαιτίας της ιδιαίτερης στέγης του, που μοιάζει με αληθινό κέντημα, αλλά και του επιβλητικού πύργου που στεγάζει το καμπαναριό και το παλιό ρολόι της πόλης. Η εκκλησία αποτελεί σήμερα σύμβολο του Τριμερούς Βασιλείου και ταυτόχρονα το πιο διάσημο αξιοθέατο στην παλιά πόλη του Ζάγκρεμπ.

