Ζάκυνθος: Χειροπέδες σε 29χρονο που φέρεται να πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά

Ο 29χρονος αρνείται τα πάντα, υποστηρίζοντας πως την ημέρα της επίθεσης εργαζόταν σε κουζίνα εστιατορίου στη Ζάκυνθο

05 Οκτ. 2025 21:44
Pelop News

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 29χρονου στη Ζάκυνθο, καθώς φέρεται να είναι το άτομο που πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε καταθέσει στους αστυνομικούς ότι αναγνώρισε τον άνδρα που τον πυροβόλησε. Οι Αρχές προσπαθούν τώρα να διαπιστώσουν πώς ο φερόμενος δράστης έφτασε και αποχώρησε από το σημείο της επίθεσης.

Ο 29χρονος αρνείται τα πάντα, υποστηρίζοντας πως την ημέρα της επίθεσης εργαζόταν σε κουζίνα εστιατορίου στη Ζάκυνθο και διαθέτει μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν το άλλοθί του.
