Ζάκυνθος: Κατολίσθηση μέσα στη νύχτα Χώματα «έπνιξαν» σπίτια, καταπλακώθηκε σκύλος, εκκενώσεις και νέες υποχωρήσεις εδάφους

Σοβαρή κατολίσθηση σημειώθηκε στη Ζάκυνθο έπειτα από έντονη κακοκαιρία, προκαλώντας ζημιές και αναστάτωση σε κατοικημένη περιοχή. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς καταγράφηκαν και νέα φαινόμενα υποχώρησης εδάφους.

13 Φεβ. 2026 14:18
Pelop News

Ένα εκτεταμένο περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/2) στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Ζάκυνθο, όταν τμήμα πλαγιάς υποχώρησε και μεγάλος όγκος χωμάτων κατέληξε στην αυλή κατοικίας. Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί, ωστόσο για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν τόσο το συγκεκριμένο σπίτι όσο και γειτονική πολυκατοικία έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Η κατολίσθηση προκάλεσε υλικές ζημιές, ενώ κάτω από τα χώματα φέρεται να καταπλακώθηκε ένα σκυλάκι. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν στην περιοχή αναζητώντας το ζώο, με τους κατοίκους να περιμένουν και τη συνδρομή μηχανημάτων για την απομάκρυνση των χωμάτων.

Τα φαινόμενα συνεχίστηκαν και το πρωί της Παρασκευής (13/2), με νέες μικρότερες κατολισθήσεις να καταγράφονται στη Μπόχαλη και σε σημείο πάνω από το Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, όπου χώματα υποχώρησαν και κατέληξαν στις κερκίδες του θεάτρου.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν έντονη ανησυχία για την κατάσταση, αποδίδοντας την κατολίσθηση στις συνεχείς βροχοπτώσεις που είχαν προηγηθεί. Όπως ανέφεραν, το έδαφος είχε κορεστεί από την υγρασία, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί μεγάλο τμήμα πλαγιάς που κατέληξε κοντά σε κατοικίες.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για δυνατό θόρυβο μέσα στη νύχτα, αρχικά παρεξηγημένο ως χαλάζι ή βροντή, πριν γίνει αντιληπτό ότι είχε σημειωθεί κατολίσθηση. Σε ορισμένα σπίτια καταγράφηκαν ακόμη και διακοπές ρεύματος, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία των κατοίκων.

Στο σημείο αναμένεται αυτοψία από μηχανικούς της Περιφέρειας και του Δήμου, οι οποίοι θα αξιολογήσουν τη σταθερότητα του εδάφους, τον βαθμό επικινδυνότητας και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται, καθώς η περιοχή θεωρείται πλέον ευάλωτη σε νέα φαινόμενα κατολίσθησης.

