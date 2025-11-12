Ζάκυνθος: “Μικρό οπλοστάσιο” και ναρκωτικά στο σπίτι 33χρονου – Συνελήφθη μετά από έρευνα

Ένας 33χρονος Ζακυνθινός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, μετά από έρευνα που αποκάλυψε πλήθος παράνομων αντικειμένων στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, ο άνδρας είχε προσαχθεί αρχικά για άλλη υπόθεση, ωστόσο κατά την προανάκριση κρίθηκε αναγκαίο να γίνει έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης,

7 μεταλλικοί τρίφτες,

33 ναρκωτικά χάπια χωρίς ιατρική συνταγή,

ένα όπλο με συμπιεσμένο αέριο (ρέπλικα),

ένα όπλο για ρίψη αβολίδωτων φυσιγγίων,

89 αβολίδοτα φυσίγγια,

1.800 μεταλλικά σφαιρίδια,

μία σιδερογροθιά,

καθώς και διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές (USB, κάμερα, φορητός υπολογιστής και άλλα).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστώσουν τυχόν εμπλοκή του σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.

