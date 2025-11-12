Ζάκυνθος: “Μικρό οπλοστάσιο” και ναρκωτικά στο σπίτι 33χρονου – Συνελήφθη μετά από έρευνα

Μεγάλη ποσότητα παράνομων αντικειμένων, από ναρκωτικά έως όπλα και φυσίγγια, εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι 33χρονου στη Ζάκυνθο, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι μετά από προανάκριση για άλλη υπόθεση.

Ζάκυνθος: “Μικρό οπλοστάσιο” και ναρκωτικά στο σπίτι 33χρονου – Συνελήφθη μετά από έρευνα
12 Νοέ. 2025 13:23
Pelop News

Ένας 33χρονος Ζακυνθινός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, μετά από έρευνα που αποκάλυψε πλήθος παράνομων αντικειμένων στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, ο άνδρας είχε προσαχθεί αρχικά για άλλη υπόθεση, ωστόσο κατά την προανάκριση κρίθηκε αναγκαίο να γίνει έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης,
  • 7 μεταλλικοί τρίφτες,
  • 33 ναρκωτικά χάπια χωρίς ιατρική συνταγή,
  • ένα όπλο με συμπιεσμένο αέριο (ρέπλικα),
  • ένα όπλο για ρίψη αβολίδωτων φυσιγγίων,
  • 89 αβολίδοτα φυσίγγια,
  • 1.800 μεταλλικά σφαιρίδια,
  • μία σιδερογροθιά,
  • καθώς και διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές (USB, κάμερα, φορητός υπολογιστής και άλλα).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστώσουν τυχόν εμπλοκή του σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:54 Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη σερί μέρα ανόδου και πάνω από 2.050 μονάδες ο ΓΔ
17:48 ΔΕΕΠ: Η Μαργαρίτα Καπνίση στο πλευρό με τον Αντώνη Κουνάβη
17:41 Η Εμμα Στόουν είναι πιο μια μορφή γυναίκα στον κόσμο, δείτε ποιες άλλες είναι στη λίστα
17:33 Πάτρα: Τέσσερα χρόνια αποκλεισμένοι από το σπίτι τους – Περιμένουν διάνοιξη δρόμου στην Αρόη
17:24 Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» – Επανήλθε η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων
17:15 Τουρισμός: Αμερικανοί, Βρετανοί και Γερμανοί ανεδείχθησαν «πρωταθλητές» για το 2025
17:06 Καμπότζη και Ταϊλάνδη κοντά σε νέα πολεμική σύγκρουση – Πληγώθηκε η εκεχειρία που έκλεισε ο Τραμπ
16:56 Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Στις 27 Νοεμβρίου η κλήρωση για 8.500 δικαιούχους που θα λάβουν 1.000 ευρώ έκαστος
16:49 Συνάντηση αντιπροσωπείας του σπιράλ με Γεωργία Ντάτσικα
16:41 Ερασιτεχνικό: Τιμωρία για την Πάτρα 2005, αλλά ίσως έχει και συνέχεια…
16:35 Βογιατζής στον Peloponnisos FM: «Σπουδαίες εμπειρίες για τα παιδιά στο Elite Cup»
16:28 Εύοσμος: Η Δημοτική Αστυνομία έσωσε πολίτη που υπέστη εγκεφαλικό
16:20 Πατρινοί Σαμαρείτες στον Αυθεντικό Μαραθώνιο
16:13 Αλιάκμονας: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που πυροβόλησε ζευγάρι στο φράγμα
16:09 Χωρίς άγχος οι γυναίκες του ΝΟΠ με τον Αλιμο
16:04 Epic_O: Με 5άστερο resort ο Τσάκος δένει στην Ιθάκη – Εγκρίθηκε η μεγάλη επένδυση
15:56 Πάτρα: Ξεχασμένη ταμπέλα στη μέση του δρόμου εδώ και ένα μήνα – Αντίδραση μέσω της «Ανοιχτής Γραμμής με τον Πολίτη»
15:48 Παναγιωτόπουλος: «Ανεπαρκείς και ακατάλληλες οι συνθήκες διδασκαλίας στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας»
15:40 Αττική: 22χρονος κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει – Έφραξαν οι αεραγωγοί και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
15:32 Σε διαθεσιμότητα ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ουκρανίας εν μέσω του σκανδάλου 100 εκατ. δολαρίων στον ενεργειακό τομέα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ