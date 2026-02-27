Ζάκυνθος: Νέα καταγγελία κατά παιδιάτρου σε αναστολή

Μητέρα περιγράφει σοκαριστική συμπεριφορά το 2022

Ζάκυνθος: Νέα καταγγελία κατά παιδιάτρου σε αναστολή
27 Φεβ. 2026 10:20
Νέα καταγγελία έρχεται στο φως για την παιδίατρο του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η οποία τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων μετά το περιστατικό με το βρέφος που διαγνώστηκε με μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων Πατρών.

Μητέρα, μιλώντας στο STAR, περιέγραψε τη δική της εμπειρία από τις 4 Δεκεμβρίου 2022: Το παιδί της παρουσίασε έντονο βήχα και δυσκολία στην αναπνοή, οπότε μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του νοσοκομείου. Η παιδίατρος δεν προσήλθε άμεσα, παρότι είχε ενημερωθεί τηλεφωνικά από την Πέμπτη. Το πρωί της Παρασκευής εμφανίστηκε με προκλητική συμπεριφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα μου πείτε εμένα πότε θα έρθω».

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ο σύζυγός της βρέθηκε υπό κράτηση από αστυνομικούς έξω από το νοσοκομείο, ενώ η ίδια δέχθηκε απειλή πειθαρχικού και έλαβε εξιτήριο με σημείωση πειθαρχικού.

Παρά την αναστολή καθηκόντων και την εν εξελίξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την 6η ΥΠΕ, η παιδίατρος συνεχίζει να δημοσιεύει στα social media φωτογραφίες από πολυτελείς αγορές (όπως τσάντα γνωστού οίκου μόδας), δημιουργώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η γιατρός «δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της», ενώ το νοσοκομείο Ζακύνθου επιβεβαίωσε την έναρξη διοικητικής έρευνας για την απουσία και την προσκομιζόμενη αναρρωτική άδεια.

Συγκλονιστική είναι και η κατάθεση ιδιώτη παιδιάτρου που συντόνισε την αεροδιακομιδή του βρέφους: «Μόλις είδα το βίντεο που μου έστειλε η θεία, κατάλαβα αμέσως ότι επρόκειτο για μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Έπεσε πανικός και κινητοποιήθηκαν όλοι». Το παιδί παραμένει σε σταθερή κατάσταση, ενώ η μαγνητική εγκεφάλου δεν έδειξε παθολογικά ευρήματα.

