Ζάκυνθος: Οι καταγγελίες 12 γονέων για την παιδίατρο φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη διακομιδή του βρέφους στο Ρίο

Νέο κύμα αντιδράσεων προκαλεί στη Ζάκυνθο η υπόθεση της παιδιάτρου του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού, με 12 γονείς να προχωρούν σε κοινή δημόσια καταγγελία και να ζητούν την οριστική απομάκρυνσή της από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Η παρέμβασή τους έρχεται ενώ η γιατρός έχει ήδη τεθεί σε αναστολή καθηκόντων και βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση, μετά το σοβαρό περιστατικό με βρέφος πέντε μηνών, που ανέδειξε με δραματικό τρόπο τις ελλείψεις και τις καταγγελλόμενες δυσλειτουργίες στην παιδιατρική κλινική.

Στην ανακοίνωσή τους, οι γονείς δηλώνουν ότι δεν απευθύνουν πλέον μια απλή έκκληση, αλλά διατυπώνουν ανοιχτά μια απαίτηση, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία παιδιών στο νησί. Όπως αναφέρουν, η αναφορά-καταγγελία τους έχει ήδη κατατεθεί προς τον υπουργό Υγείας, την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.

Οι ίδιοι καταγγέλλουν, μεταξύ άλλων, συστηματική απουσία της παιδιάτρου από την κλινική ακόμη και κατά τη διάρκεια εφημεριών, με αποτέλεσμα –όπως υποστηρίζουν– να δίνονται ιατρικές οδηγίες τηλεφωνικά σε νοσηλεύτριες, χωρίς να έχει προηγηθεί άμεση εξέταση των παιδιών. Στην ίδια ανακοίνωση κάνουν λόγο και για περιστατικά στα οποία, όπως αναφέρουν, χρειάστηκε παρέμβαση ακόμη και της Αστυνομίας ή άλλων παραγόντων, προκειμένου η γιατρός να μεταβεί στο νοσοκομείο.

Στο φόντο αυτών των καταγγελιών επανέρχεται στο προσκήνιο η υπόθεση του πέντε μηνών βρέφους, η οποία λειτούργησε ως καταλύτης για τις εξελίξεις. Στις 21 Φεβρουαρίου, η κατάσταση της υγείας του παιδιού, που είχε διαγνωστεί με μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία και μικροβιακή μηνιγγίτιδα, επιδεινώθηκε ραγδαία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το βρέφος παρακολουθούσε η νοσηλεύτρια της Παιδιατρικής, ενώ η γιατρός απουσίαζε από το νοσοκομείο και έδινε οδηγίες τηλεφωνικά, βασισμένες στις περιγραφές που λάμβανε.

Η εξέλιξη της κατάστασης οδήγησε σε επείγουσα διακομιδή του παιδιού από τη Ζάκυνθο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, όπου και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων. Εκεί η πορεία του βρέφους εξελίχθηκε θετικά, ωστόσο το περιστατικό άνοιξε ένα τεράστιο ζήτημα γύρω από τη λειτουργία της παιδιατρικής φροντίδας στο νησί και έφερε την Πάτρα στο επίκεντρο, ως το νοσοκομείο που χρειάστηκε να σηκώσει το βάρος ενός εξαιρετικά κρίσιμου περιστατικού.

Η ίδια η παιδίατρος, μετά τις έντονες αντιδράσεις που ακολούθησαν, υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άδεια. Ωστόσο, η μητέρα του παιδιού, Ανδριάνα Γεωργιοπούλου, είχε δηλώσει δημόσια ότι άκουσε για αναρρωτική άδεια της γιατρού μετά τις 8 το βράδυ της ίδιας ημέρας, στοιχείο που τροφοδότησε ακόμη περισσότερο τη δημόσια συζήτηση και τα ερωτήματα για το τι ακριβώς είχε συμβεί εκείνες τις κρίσιμες ώρες.

Οι 12 γονείς που υπογράφουν τη νέα ανακοίνωση συνδέουν άμεσα το συγκεκριμένο περιστατικό με ένα ευρύτερο μοτίβο δυσλειτουργίας. Υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, αλλά για κορύφωση μιας κατάστασης που, όπως λένε, έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν, με παιδιά να χρειάζονται τελικά διακομιδή στην Πάτρα σε σοβαρή κατάσταση.

Στο κείμενό τους ζητούν ξεκάθαρα την οριστική απομάκρυνση της παιδιάτρου από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με επαρκές και αξιόπιστο ιατρικό προσωπικό και τον τερματισμό κάθε απόπειρας, όπως υποστηρίζουν, να θαφτεί η υπόθεση πίσω από χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η υπόθεση αποκτά πλέον ευρύτερο βάρος, καθώς δεν αφορά μόνο μια διοικητική διερεύνηση ή μια τοπική αντιπαράθεση, αλλά ένα ζήτημα που αγγίζει άμεσα την ασφάλεια της παιδιατρικής περίθαλψης στη Ζάκυνθο και τη διαρκή εξάρτηση από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για τα πιο βαριά περιστατικά. Με άλλα λόγια, η Πάτρα δεν βρίσκεται απλώς στο παρασκήνιο της ιστορίας, αλλά στον πυρήνα της, ως ο κρίσιμος σταθμός όπου τελικά κρίθηκε η μάχη για τη ζωή του βρέφους.

Πηγή: imerazante.gr

