Ζάκυνθος: Συναγερμός για λεπτοσπείρωση, μια γυναίκα νοσηλεύεται στην Πάτρα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ζάκυνθο, καθώς η εμφάνιση κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νόσος έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε έναν άνδρα, ενώ δύο ακόμη περιπτώσεις βρίσκονται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Το χρονικό των κρουσμάτων

Ένας 60χρονος άνδρας έχασε τη μάχη για τη ζωή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στην Αθήνα. Ο ασθενής είχε αρχικά νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, ωστόσο η καθυστέρηση στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας αποδείχθηκε μοιραία, καθώς τα αρχικά συμπτώματα της νόσου συχνά προσομοιάζουν με αυτά της κοινής γρίπης.

Μια γυναίκα με συμπτώματα λεπτοσπείρωσης νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο της Πάτρας, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται εκτός κινδύνου.

Ένας ακόμη άνδρας, που παρουσίασε την ίδια συμπτωματολογία, ολοκλήρωσε τη νοσηλεία του και έλαβε εξιτήριο.

Πρώτη σε θανάτους η Ζάκυνθος

Τα στατιστικά στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, καθώς η Ζάκυνθος φέρεται να κατέχει την αρνητική πρωτιά στα Ιόνια Νησιά αλλά και πανελλαδικά σε θανάτους από τη συγκεκριμένη νόσο. Η λεπτοσπείρωση μεταδίδεται στους ανθρώπους κυρίως από τα τρωκτικά, γεγονός που φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της δημόσιας υγιεινής.

Η εξέλιξη αυτή έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Πολίτες καταγγέλλουν την ύπαρξη πολυάριθμων εστιών μόλυνσης που ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των τρωκτικών, ενώ το θέμα έχει μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των τοπικών αρχών και φορέων του νησιού.

