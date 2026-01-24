Ζάκυνθος: Ζούσε 10 χρόνια ως πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατό του

Μια απίστευτη ιστορία απάτης που θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο αποκαλύφθηκε στη Ζάκυνθο, όταν μετά τον θάνατο 60χρονου άνδρα διαπιστώθηκε ότι παρίστανε επί μία δεκαετία πρώην ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ξεγελώντας ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

24 Ιαν. 2026 12:36
Μια απίστευτη ιστορία, που μοιάζει περισσότερο με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, αποκαλύφθηκε στη Ζάκυνθο, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Ένας 60χρονος άνδρας φέρεται να παρίστανε επί περίπου δέκα χρόνια τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεμί Μόουζες, καταφέρνοντας να πείσει κατοίκους και φορείς του νησιού για την υποτιθέμενη ταυτότητά του.

Η απάτη αποκαλύφθηκε μόνο μετά τον θάνατό του, τον περασμένο Νοέμβριο, όταν διαπιστώθηκε ότι ο πραγματικός Ρεμί Μόουζες βρίσκεται εν ζωή και ότι το πραγματικό όνομα του άνδρα ήταν Κένεθ Κιθ. Ο ίδιος είχε εγκατασταθεί στη Ζάκυνθο, είχε αγοράσει σπίτι στο Αργάσι και παρουσιαζόταν σε όλους ως πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, εμπλεκόμενος μάλιστα σε ποδοσφαιρικές δραστηριότητες του νησιού, αναλαμβάνοντας και την τεχνική ηγεσία γυναικείας ομάδας.

@megatvnews 🔎 Ιστορία που θυμίζει σενάριο ταινίας εκτυλίχθηκε στη Ζάκυνθο, όπου ένας άνδρας ζούσε για χρόνια στο νησί, συστηνόμενος ως ο άσος της Manchester United, Remi Moses. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έμενε στο Αργάσι, είχε εμπλακεί για λίγο με το τοπικό ποδόσφαιρο και είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη πολλών, μέχρι που ο θάνατός του έφερε στο φως την αλήθεια. Δεν είχε καμία σχέση με τον ποδοσφαιριστή, ενώ συγγενείς του πραγματικού Remi Moses ξεκαθάρισαν ότι ο παλαίμαχος άσος ζει. #MegaGegonota#News #MegaTV #fyy #f ♬ πρωτότυπος ήχος – MEGA News

Κάτοικοι του νησιού περιγράφουν ότι ο 60χρονος ζούσε κανονικά ανάμεσά τους και παρουσιαζόταν με μεγάλη αυτοπεποίθηση ως παλαίμαχος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χωρίς να κινήσει ιδιαίτερες υποψίες. Όπως ανέφεραν, ήταν φιλικός, γνώριζε ποδόσφαιρο και φαινόταν οικονομικά ανεξάρτητος, γεγονός που ενίσχυε την εικόνα του.

Οι μαρτυρίες άρχισαν να πολλαπλασιάζονται μετά τον θάνατό του, όταν αποκαλύφθηκε η πραγματική του ταυτότητα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγός του τον είχε ντύσει στο φέρετρο με ρούχα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον μύθο γύρω από τη ζωή του.

Η υπόθεση έγινε γνωστή και στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ άνθρωποι που σχετίζονται με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικοινώνησαν με κατοίκους της Ζακύνθου για να διαπιστώσουν αν ο 60χρονος είχε εξαπατήσει οικονομικά κάποιον ή είχε δημιουργήσει άλλα προβλήματα.

Η απίστευτη αυτή ιστορία εξαπάτησης άφησε άφωνους τους κατοίκους του νησιού, που συνειδητοποίησαν ότι επί μια δεκαετία ζούσαν δίπλα σε έναν άνθρωπο που είχε χτίσει ολόκληρη ζωή πάνω σε μια ψεύτικη ταυτότητα.

Πηγή: athletiko.gr

