Ζαλίζουν τα ποσά που θα πάρουν το 2026 οι πιλότοι της F1

Το 2026 εκτός από σεζόν μεγάλων τεχνικών αλλαγών ίσως αποδειχθεί και χρονιά μεγάλων αλλαγών στην αγορά των οδηγών.

Η πρώτη σεζόν εφαρμογής μιας νέας φόρμουλας κανονισμών παρουσιάζει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αρχικά για το ποιες ομάδες θα ξεκινήσουν δυνατά στην νέα εποχή.

Δευτερευόντως, όμως, μία τόσο μεγάλη αλλαγή στους κανονισμούς μπορεί να έχει και άλλες συνέπειες. Ορισμένες θέσεις σε ομάδες δεν αποκλείονται να γίνουν περιζήτητες από τα μεγάλα ονόματα του grid. Και με τα σημερινά συμβόλαια να είναι γεμάτα με ρήτρες επιδόσεων (τόσο για τους οδηγούς όσο και για τις ομάδες) δεν θα έπρεπε να αποκλείουμε ένα «τσουνάμι» μεταγραφών το επόμενο καλοκαίρι.

Εξάλλου τα λεφτά που πληρώνουν οι ομάδες στους οδηγούς (όπως και στα τρία πιο ακριβοπληρωμένα στελέχη τους) εξαιρούνται από το όριο μπάτζετ. Έτσι, κάθε ιδιοκτήτης είναι ελεύθερος να… τινάξει την μπάνκα στον αέρα για να φέρει στο στρατόπεδό του τον οδηγό ή τους οδηγούς που επιθυμεί.

Είναι πολλά τα λεφτά και το 2026

Όχι, πάντως, ότι οι οδηγοί στο σημερινό grid παίρνουν λίγα. Συνολικά 235 εκατομμύρια ευρώ, συνολικά, κατευθύνθηκαν προς τις τσέπες των πιλότων για το 2025. Και μιλάμε μόνο για τα χρήματα που οι οδηγοί εισέπραξαν άμεσα από τις ομάδες. Αν συνυπολογίσουμε, τις προσωπικές χορηγίες του καθενός, τα μπόνους επιδόσεων αλλά και τα χρηματικά έπαθλα από τους αγώνες τα έσοδα των οδηγών ανεβαίνουν κατά πολύ.

Για παράδειγμα ο Λάντο Νόρις, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το 2027, εισέπραξε το 2025 που φεύγει 50 εκατομμύρια ευρώ και μόνο από το συμβόλαιο του το 2026 θα εισπράξει 20 εκατομμύρια. Αντίστοιχα ο Λιούις Χάμιλτον, του οποίου επίσης το συμβόλαιο λήγει το 2027, εισέπραξε το 2025 60 εκατ. και άλλα τόσα θα εισπράξει το 2026. Ο Φερνάντο Αλόνσο, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το 2026 , το 2025 θα εισπράξει 23 εκατ. και το 2026 20 εκατ.

