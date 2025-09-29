Ζεφύρι: Εντοπίστηκε ορμητήριο διακίνησης ναρκωτικών

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, εντοπίστηκε οικία σε οικισμό του Ζεφυρίου που λειτουργούσε ως ορμητήριο πώλησης ναρκωτικών ουσιών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 24ης Σεπτεμβρίου 2025.

Στη δράση συνελήφθησαν δύο άτομα: μία 65χρονη γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, και ένας 56χρονος για κατοχή ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η 65χρονη προσπάθησε να απορρίψει ποσότητες ηρωίνης μέσα στο σιφόνι της τουαλέτας. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εισήλθαν στην οικία και εντόπισαν 15 γραμμάρια ηρωίνης, πλήθος νάιλον συσκευασιών και το ποσό των 505 ευρώ.

Η προανακριτική έρευνα έδειξε ότι η κατηγορούμενη διακινούσε συστηματικά ηρωίνη από την οικία, η οποία βρισκόταν υπό διακριτική παρακολούθηση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

