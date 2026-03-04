Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ

Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών κατάφεραν οι αξιωματικοί της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Για πρώτη φορά εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης στο Ζεφύρι, από όπου γίνονταν κλήσεις σε υποψήφια θύματα σε όλη τη χώρα.

04 Μαρ. 2026 13:09
Pelop News

Ισχυρό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών κατάφεραν οι αξιωματικοί της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εντόπισαν το τηλεφωνικό κέντρο από το οποίο πραγματοποιούνταν οι κλήσεις προς υποψήφια θύματα σε όλη την Ελλάδα.

Το κέντρο επιχειρήσεων της οργάνωσης εντοπίστηκε στο Ζεφύρι, όπου πραγματοποιούνταν οι τηλεφωνικές κλήσεις και συντονιζόταν η δράση των μελών του κυκλώματος.

Έφοδοι και συλλήψεις

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει, πραγματοποίησαν εφόδους σε κατοικίες στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνέλαβαν έξι άτομα, τα οποία φέρονται να είναι μέλη της οργάνωσης, τη στιγμή μάλιστα που πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές απάτες.

Δεκάδες απάτες σε όλη τη χώρα

Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τουλάχιστον 30 περιπτώσεις απάτης από τον Οκτώβριο του 2025, ενώ οι αξιωματικοί εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

Χαρακτηριστική είναι περίπτωση θύματος στην Κηφισιά, από το οποίο τα μέλη του κυκλώματος κατάφεραν να αποσπάσουν 50.000 ευρώ.

Συνεχίζεται η έρευνα

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης και να εντοπιστούν τυχόν συνεργοί που συμμετείχαν στο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών.

