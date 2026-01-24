Ζεφύρι: Συνελήφθη 56χρονος με όπλο και γεμιστήρα – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς

Στη σύλληψη ενός 56χρονου αλλοδαπού στο Ζεφύρι προχώρησε ομάδα της ΔΙΑΣ καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ένα πιστόλι ενώ κατά τη διάρκεια της σύλληψης του επιτέθηκε στους αστυνομικούς.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής 23/1 όταν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κατά την περιπολία τους στην περιοχή, εντόπισαν τον 56χρονο άνδρα τον οποίο έκριναν ύποπτο και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκε πάνω του πιστόλι με γεμιστήρα. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης του ο άνδρας αντιστάθηκε και επιτέθηκε στους αστυνομικούς με τα χέρια του και επιχείρησε να διαφύγει.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, με τη σε βάρος του δικογραφία να σχηματίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.

