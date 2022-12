Ζελένσκι: Αυτό είναι το μήνυμά του για τον τελικό του Μουντιάλ που «έφαγε» άκυρο

Στο επίμαχο μήνυμά του, που δεν προβλήθηκε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ακούγεται να προτείνει τη διοργάνωση μίας παγκόσμιας διάσκεψης για την ειρήνη αυτόν τον χειμώνα.

«Προσφέραμε έναν τύπο ειρήνης στον κόσμο. Απολύτως δίκαιο. Την προσφέραμε γιατί στον πόλεμο δεν υπάρχουν νικητές, δεν μπορεί να υπάρξει ισοπαλία», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ανακοινώνω την πρωτοβουλία διοργάνωσης μιας Διάσκεψης για έναν τύπο Παγκόσμιας Ειρήνης αυτό τον χειμώνα. Μια διάσκεψη που θα ενώσει όλα τα έθνη του κόσμου γύρω από τον σκοπό για παγκόσμια ειρήνη. Οι εξέδρες των γηπέδων αδειάζουν μετά τον αγώνα και μετά τον πόλεμο οι πόλεις μένουν άδειες».

Υπενθυμίζεται πως ο Ουκρανός ηγέτης ζήτησε να εμφανιστεί μέσω βιντεοκλήσης πριν τον τελικό του 22ου Παγκοσμίου Κυπέλλου στο «Lusail Stadium» του Κατάρ, όπου η Αργεντινή μετά από αγώνα θρίλερ επικράτησε 4-2 της Γαλλίας στη διαδικασία των πέναλτι και στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου!

Παρ’ όλα αυτά η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου «έριξε» άκυρο, με τον σύμβουλο του Ζελένσκι, τον Μιχάιλο Ποντόλιακ, να γράφει στο Twitter ότι η FIFA «επιδεικνύει μία έλλειψη κατανόησης της καταστροφής που η ρωσική ομοσπονδία προκαλεί στον κόσμο, έχοντας ξεκινήσει πόλεμο στην Ουκρανία».

FIFA – not just about football, but values. About civilized world’s rules and that you can sort things out without murdering. Unfortunately, FIFA shows lack of understanding of the disaster that RF is dragging world into by starting war in 🇺🇦. It is still not too late to fix it.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 18, 2022