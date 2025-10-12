Ζελένσκι: «Αν σταματά ένας πόλεμος, μπορούν και άλλοι» – Καλεί τον Τραμπ να συμβάλει στην ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του, συζητώντας για διπλωματία και ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας του.

Ζελένσκι
12 Οκτ. 2025 12:33
Pelop News

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να μεσολαβήσει για την ειρήνη στην Ουκρανία, εκμεταλλευόμενος την επιτυχή συμφωνία για τη Μέση Ανατολή. Η τηλεφωνική επικοινωνία χαρακτηρίστηκε από τον Ζελένσκι «πολύ θετική».

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Ουκρανός ηγέτης σημείωσε: «Συγχαίρω τον πρόεδρο Τραμπ για την επιτυχία του στη Μέση Ανατολή. Αν ένας πόλεμος μπορεί να τερματιστεί σε μία περιοχή, τότε άλλοι πόλεμοι, όπως αυτός που διεξάγει η Ρωσία εναντίον μας, μπορούν επίσης να λήξουν».

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ζελένσκι ενημέρωσε τον Τραμπ για τις πρόσφατες επιθέσεις της Ρωσίας κατά του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας, οι οποίες προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και τον θάνατο ενός 7χρονου παιδιού. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της αεράμυνας της χώρας, χωρίς όμως να αναφερθούν συγκεκριμένα μέτρα.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι για να υπάρξει πραγματική διπλωματία, απαιτείται η βούληση της ρωσικής πλευράς, την οποία, όπως είπε, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την πίεση και την ισχύ.

Εν τω μεταξύ, ουκρανική αντιπροσωπεία υπό την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο προγραμματίζει να επισκεφθεί τις ΗΠΑ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για συνομιλίες σχετικά με πιθανές κυρώσεις, θέματα ενέργειας και την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας.
