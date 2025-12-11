Ζελένσκι: Απάντησε με αντιπρόταση στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνης, αποστρατικοποιημένη ζώνη και εκλογές

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σύμφωνα με το CNN έστειλε την απάντησή του στον Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το ειρηνευτικό σχέδιο, περίπου πριν από ένα μήνα, υπάρχει έντονη διπλωματική δραστηριότητα από την πλευρά των ΗΠΑ, της ΕΕ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας ώστε η πρόταση να διαμορφωθεί στα «μέτρα» του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν και να πέσουν υπογραφές.

Όσον αφορά την ουκρανική πρόταση, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους προτείνεται η δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης κατά μήκος της γραμμής επαφής. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία από το ΝΑΤΟ (σύμφωνα με το Άρθρο 5), το οποίο προβλέπει αμοιβαία αμυντική υποστήριξη από τους συμμάχους.

Προτείνει ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2027 ενώ όσον αφορά το κομμάτι που υπήρχε στο σχέδιο των 28 σημείων για την μη ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, έχει αφαιρεθεί εντελώς. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο ενδεχόμενο μελλοντικής ένταξης στη συμμαχία.

Επίσης ζητά διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, κάτι που έχουν αναφέρει τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και το Κρεμλίνο -ο Βλαντιμίρ Πούτιν αρνείται να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων καθώς, όπως ισχυρίζεται, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέβηκε στην εξουσία παράνομα-.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ανακοινώσει ήδη ότι θα είναι ανοιχτός στη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία μέσα στις επόμενες 60 με 90 ημέρες εφόσον μπορούν να διασφαλιστούν εγγυήσεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τους διπλωμάτες, το αμερικανικό σχέδιο περιλάμβανε στοιχεία που προκάλεσαν ανησυχία σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους.

Μεταξύ αυτών είναι η επίσημη αναγνώριση από τις ΗΠΑ των εδαφών υπό ρωσική κατοχή. Αυτό θα αποτελούσε εντυπωσιακή ανατροπή της μακροχρόνιας πολιτικής των ΗΠΑ να αναγνωρίζουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να μη δέχονται βίαιες αλλαγές συνόρων.

Περιγράφει επίσης τις ΗΠΑ και τη Ρωσία ως τις χώρες που θα αποφασίσουν για την τύχη των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων. Παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, υπάρχει αναγνώριση εντός της αμερικανικής κυβέρνησης και μεταξύ των συμμάχων ότι οι συζητήσεις είναι εύθραυστες και θέματα όπως παραχωρήσεις εδαφών μπορεί να εμποδίσουν τις προσπάθειες ειρήνης.

Τη στιγμή που Ευρωπαίοι και οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ λένε ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει πραγματικά μια ειρηνευτική λύση, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα λήξει σύντομα.

«Αν υπάρχει τρόπος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, είμαστε οι μόνοι στον κόσμο που μπορούμε να το κάνουμε, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τελικά, θα εξαρτηθεί από αυτούς. Αν αποφασίσουν ότι δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, τότε ο πόλεμος θα συνεχιστεί»., είπε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Συνάντηση με τον Τραμπ επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη υπαινίχθηκε ότι μια λύση θα μπορούσε σύντομα να «βρεθεί», λέγοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «πολλοί λένε πως είναι πιο κοντά από ποτέ».

Ανέφερε ότι συζήτησε με Βρετανούς, Γάλλους και Γερμανούς ομολόγους του, οι οποίοι –όπως είπε– του πρότειναν το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στην Ευρώπη για μια συνάντηση, μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Θα αποφασίσουμε, ανάλογα με το τι θα μας πουν όταν επιστρέψουν»/ Δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης περιέγραψε επίσης τις συζητήσεις ως «ταχέως εξελισσόμενες», εν μέσω της συνεχιζόμενης πίεσης και ανυπομονησίας από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ανέβηκαν οι τόνοι στην τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι υπήρξαν «σκληρές κουβέντες» κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε χθες Τετάρτη με τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Φρίντριχ Μερτς και τον Κιρ Στάρμερ σχετικά με την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί πως η συμμετοχή των ΗΠΑ δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

«Προτού πάμε σε σύσκεψη, υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να μάθουμε», είπε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, συμπληρώνοντας: «δεν θέλουμε να χάσουμε τον χρόνο μας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε κρύψει πρόσφατα την ενόχλησή του για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο επέκρινε επειδή δεν διάβασε το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ.

