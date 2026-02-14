Ζελένσκι από Μόναχο: «Ο Πούτιν δεν μπορεί να ζήσει χωρίς πόλεμο» – Σκληρές αιχμές και έκκληση για εγγυήσεις ασφάλειας

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την ομιλία του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν μπορεί να αποκοπεί από τη λογική του πολέμου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ακόμη και αν ο Ρώσος ηγέτης παραμείνει στην εξουσία για χρόνια, η απειλή σύγκρουσης ενδέχεται να επανεμφανιστεί ή να επεκταθεί.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για το τέλος της σύγκρουσης, είναι απαραίτητες συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφάλειας για τη χώρα του, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι ΗΠΑ και η πολιτική τους ηγεσία θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία.

Στην ομιλία του άσκησε έντονη κριτική στον Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι έχει αποκοπεί από την καθημερινότητα και καθοδηγείται περισσότερο από ιστορικά αυτοκρατορικά πρότυπα παρά από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Η τοποθέτηση έγινε ενώ προβάλλονταν εικόνες από ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι είχε επαφές με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με μέτρα κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» πετρελαιοφόρων της Ρωσίας, που θεωρείται βασική πηγή εσόδων για τη Μόσχα.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας του, σημείωσε ότι σχεδόν όλες οι ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις. Μόνο μέσα σε μία νύχτα, όπως είπε, εκτοξεύθηκαν δεκάδες βαλλιστικοί πύραυλοι και εκατοντάδες drones εναντίον ουκρανικών στόχων.

Τόνισε επίσης ότι η τεχνολογική εξέλιξη των οπλικών συστημάτων κινείται συχνά ταχύτερα από τις πολιτικές αποφάσεις, αναφερόμενος ειδικά στα ρωσικά drones Shahed, τα οποία –όπως είπε– πλέον καθοδηγούνται σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ουκρανική αμυντική βιομηχανία θα μπορέσει σύντομα να παράγει επαρκή μέσα για την αντιμετώπισή τους.

Τέλος, κατηγόρησε το Ιράν για τη στήριξη προς τη Ρωσία μέσω παροχής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποστήριξε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να κινηθεί άμεσα. Όπως σημείωσε, οι απώλειες των ρωσικών δυνάμεων παραμένουν υψηλές, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες κάθε μήνα, γεγονός που αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

