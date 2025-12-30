Ζελένσκι: «Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από ουκρανικά εδάφη – Η παραχώρηση δεν προβλέπεται από τον νόμο»

Ξεκάθαρος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι το Κίεβο δεν μπορεί να παραιτηθεί από ουκρανικά εδάφη στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το ουκρανικό νομικό πλαίσιο.

«Το ζήτημα των εδαφών δεν μπορεί να επιλυθεί αυθαίρετα ούτε από τον πρόεδρο, ούτε από το κοινοβούλιο, ούτε μέσω ενός απλού δημοψηφίσματος. Η παραχώρηση εδαφών δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία μας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Fox News. Όπως υπογράμμισε, στις επίμαχες περιοχές ζουν περίπου 300.000 πολίτες, ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν τραυματιστεί και πολλοί έχουν χάσει τη ζωή τους.

«Δεν μπορούμε απλώς να αποσυρθούμε από τα εδάφη μας. Δεν πρόκειται μόνο για τον νόμο – ο στρατός μας βρίσκεται εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα συνιστούσε παραβίαση του Συντάγματος της χώρας.

Ο «ρεαλιστικός συμβιβασμός» του Κιέβου

Παρά τη σκληρή του στάση στο εδαφικό, ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι το Κίεβο έχει καταθέσει έναν «ρεαλιστικό συμβιβασμό» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης, σε συνδυασμό με ταυτόχρονη αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων και από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οποιαδήποτε υποχώρηση της Ουκρανίας κατά μερικά χιλιόμετρα θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, ενώ η τελική απόφαση για τη λειτουργία της οικονομικής ζώνης θα μπορούσε να τεθεί σε δημοψήφισμα.

Στο 90% το ειρηνευτικό σχέδιο

Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ακόμη ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων έχει συμφωνηθεί σε ποσοστό περίπου 90%. Όπως ανέφερε, οι βασικές εκκρεμότητες εντοπίζονται σε δύο σημεία, με κυριότερο το εδαφικό, όπου οι θέσεις Ουκρανίας και Ρωσίας παραμένουν εκ διαμέτρου αντίθετες.

«Όλοι θέλουν ειρήνη, αλλά πραγματική ειρήνη. Πρέπει να βρούμε έναν δρόμο που να είναι αποδεκτός για το ουκρανικό έθνος», τόνισε, σημειώνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η σύγκρουση κινδυνεύει να παραταθεί.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν τις θέσεις και των δύο πλευρών και επιχειρούν να διαμορφώσουν έναν βιώσιμο συμβιβασμό. Όπως ανέφερε, Ουάσιγκτον και Κίεβο έχουν ήδη συζητήσει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ειρηνευτικής διαδικασίας, ορισμένα εκ των οποίων βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου από τον ουκρανικό λαό θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πολιτική επιτυχία για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπό τη δική του καθοδήγηση.

Προβλέψεις για τη λήξη του πολέμου

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο πόλεμος να ολοκληρωθεί το 2026, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά το μέγεθος του ρωσικού στρατού έχει σταματήσει να αυξάνεται. Όπως αποκάλυψε, τα προηγούμενα χρόνια η Ρωσία κινητοποιούσε περίπου 43.000 άτομα μηνιαίως με συμβόλαια, ωστόσο το 2025 ο αριθμός των νεοσύλλεκτων εξισώθηκε με τις απώλειες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο συνολικός αριθμός των ρωσικών στρατευμάτων να έχει φτάσει στο ανώτατο όριό του.

Το εδαφικό στο επίκεντρο του προσχεδίου

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει προηγούμενων δηλώσεων του Ουκρανού προέδρου, το 14ο σημείο του προσχεδίου του βασικού εγγράφου μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ, Ρωσίας και Ευρώπης αφορά τη διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος. Το σχέδιο προβλέπει την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ, Μικολάιβ, Σούμι και Χάρκοβο, καθώς και τη σύσταση ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντονμπάς, με την τελική συμφωνία να τίθεται σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία.

