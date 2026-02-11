Ζελένσκι διαψεύδει σενάρια για άμεσες εκλογές: «Μόνο μετά από εκεχειρία και ασφάλεια»

Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκλείει ανακοινώσεις για προεδρικές εκλογές εν μέσω πολέμου.

Ζελένσκι
11 Φεβ. 2026 20:14
Pelop News

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαψεύδει σενάρια περί άμεσης προκήρυξης προεδρικών εκλογών, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία μπορεί να διεξαχθεί μόνο μετά την επίτευξη εκεχειρίας και την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης: Financial Times: O Ζελένσκι εξετάζει προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για ειρήνη έως τα μέσα Μαΐου

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ήταν σαφής αναφορικά με τις πιθανές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου: η Ουκρανία δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε συνομιλίες που θα διεξαχθούν σε ρωσικό έδαφος.

Τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμένης και ενιαίας διαπραγματευτικής στάσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στη Ρωσία. Όπως ανέφερε, μόνο με κοινή γραμμή των δυτικών συμμάχων μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική πίεση προς τη Μόσχα για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

