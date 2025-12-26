Ζελένσκι επιβεβαιώνει συνάντηση με Τραμπ: «Στο 90% το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία»

Την πραγματοποίηση ενός ιδιαίτερα κρίσιμου τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης.

Όπως δήλωσε, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου, στη Φλόριντα, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας, Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ενταθεί, με στόχο την εξεύρεση της λεγόμενης «χρυσής τομής» για τον τερματισμό του πολέμου.

Την πληροφορία για τη συνάντηση είχε μεταδώσει αρχικά ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Νταβίντ, με τον Ζελένσκι να την επιβεβαιώνει επισήμως, προσθέτοντας ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων «έχει συμφωνηθεί σε ποσοστό 90%».

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, το υπόλοιπο 10% αφορά τα πιο δύσκολα και ευαίσθητα ζητήματα των διαπραγματεύσεων. Πρόκειται, όπως άφησε να εννοηθεί, για τις πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, καθώς και για το καθεστώς ελέγχου του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος παραμένει υπό ρωσική κατοχή.

Τα συγκεκριμένα ζητήματα θεωρούνται τα βασικά «αγκάθια» που απομένουν, ενώ η επικείμενη συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ εκτιμάται ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση των όρων μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

