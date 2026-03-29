Ζελένσκι: Η Ρωσία έδωσε πληροφορίες στο Ιράν για αμερικανική βάση στην Σαουδική Αραβία

29 Μαρ. 2026 10:08
Pelop News

Ισχυρισμούς για άμεση συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν στη στοχοποίηση αμερικανικών στρατευμάτων διατύπωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα παρείχε κρίσιμες πληροφορίες πριν από πρόσφατη επίθεση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στο NBC News, η Ρωσία φέρεται να κατέγραψε δορυφορικές εικόνες αμερικανικής αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία λίγες ημέρες πριν αυτή δεχτεί επίθεση από το Ιράν.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 26 Μαρτίου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών Αμερικανών στρατιωτικών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «100%» βέβαιος πως Ρωσία και Ιράν ανταλλάσσουν πληροφορίες στο πλαίσιο της στρατιωτικής τους συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Τεχεράνης.

«Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας να βοηθά τους Ιρανούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Και δεν πιστεύω, ξέρω, ότι μοιράζονται πληροφορίες».

Σε ερώτηση για το εύρος της υποστήριξης, απάντησε: «Βοηθούν τους Ιρανούς; Φυσικά. Σε ποσοστό πόσο; Εκατό τοις εκατό».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων να εντείνουν τις ανησυχίες για ευρύτερη κλιμάκωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:03 «Γράφουμε Ιστορία»: Η επετειακή εκδήλωση και έκθεση αρχείων για τα 100 χρόνια της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.
12:53 Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας
12:52 Ιράν: «Περιμένουμε τους Αμερικανούς στρατιώτες στα εδάφη μας για να τους κάψουμε» – Νεκροί και εκρήξεις σε λιμάνι του Ιράν
12:45 Εξάρχεια: Επίθεση με πέτρες σε διμοιρία των ΜΑΤ – 114 προσαγωγές
12:39 Patras Half Marathon 2026: Δείτε φωτογραφίες από τη γιορτή της πόλης
12:36 Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή ναρκωτικών
12:28 Πέτρος Λαγούτης για Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χωρίσαμε με πολύ ωραίο τρόπο
12:19 Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μεσολόγγι λόγω επετειακών εκδηλώσεων
12:11 Euroleague: Ποιες οι πιθανότητες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν πλεονέκτημα έδρας
12:02 Πάτρα: Τη Δευτέρα θα γίνει η κηδεία της Μαριάννας Μολφέτα
11:57 Δώρο Πάσχα 2026: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
11:48 Θεσσαλονίκη: 19χρονος έτρεχε με 180 χλμ/ώρα στον Περιφερειακό!
11:40 Σύλληψη άνδρα στην Αιγιάλεια για κατοχή ναρκωτικών
11:33 Σδούκου κατά Αποστολάκη: Χαρακτήρισε το 41% των πολιτών «πελάτες της Δεξιάς» επειδή δεν ψήφισαν το κόμμα που θα ήθελε εκείνη
11:25 Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο Γιώργος Μαλαμής, πρώην Πρόεδρος των Άνω Σουδεναίικων Αχαΐας
11:16 Ξέσπασε σε κλάματα η Τούνη: Δεν μπορώ να διανοηθώ το πόσο πόνο έχω περάσει
11:07 Μητσοτάκης: Η δίκη για τα Τέμπη θα γίνει απέναντι σε όσους θέλουν να την καθυστερήσουν ή και να την ακυρώσουν
11:04 Πάτρα: Θρήνος στην οικογένεια Μολφέτα, πέθανε η Μαριάννα στα 42 της
10:55 Κύκλωμα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων – Τέσσερις στη φυλακή
10:38 Δυσκοιλιότητα: Το απλό «μαγικό φάρμακο» που πρέπει να πίνουμε κάθε πρωί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ