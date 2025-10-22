Ζελένσκι: «Καλός συμβιβασμός» η πρόταση Τραμπ για λήξη του πολέμου – Αμφιβολίες για τη στάση Πούτιν

Κατά τη διάρκεια περιοδείας του στις σκανδιναβικές χώρες, ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφέρθηκε στην πρόταση του πρώην Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου, υποστηρίζοντας πως η αποδοχή της θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ειρήνη, εφόσον υπάρξει βούληση από τη Μόσχα. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επισημαίνουν ότι οι όποιες διαπραγματεύσεις πρέπει να ξεκινήσουν από τις σημερινές γραμμές επαφής.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις σκανδιναβικές χώρες, σχολίασε για πρώτη φορά τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στην περιοχή του Ντονμπάς και σε άλλες περιοχές που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο.

«Θεωρώ την πρόταση του Τραμπ έναν καλό συμβιβασμό», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, προσθέτοντας όμως πως «δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα δεχθεί κάτι τέτοιο». Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αίσθηση, καθώς μέχρι πρότινος η ουκρανική ηγεσία είχε απορρίψει κάθε ιδέα παραχώρησης εδαφών.

Την ίδια ώρα, Ευρωπαίοι ηγέτες υπέγραψαν κοινή δήλωση με την οποία υπογραμμίζουν ότι ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις πρέπει να βασιστούν «στην τρέχουσα γραμμή επαφής» και όχι σε παλαιότερους χάρτες ή απαιτήσεις.

Στο μεταξύ, εντείνεται η διπλωματική κινητικότητα ενόψει της συνεδρίασης της Συμμαχίας των Προθύμων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή υπό την προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν και του Κιρ Σταρμερ. Η σύνοδος αναμένεται να εστιάσει στην ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία και στη διαμόρφωση νέων εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία.

Πηγή του Ελιζέ ανέφερε ότι η συνεδρίαση θα αποτελέσει «λογική συνέχεια» της συνόδου κορυφής του Παρισιού στις 4 Σεπτεμβρίου και θα ενσωματώσει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν επί τάπητος περιλαμβάνονται η ανάπτυξη πολυεθνικών δυνάμεων ως «δεύτερης γραμμής ασφάλειας», καθώς και η καταπολέμηση του ρωσικού «σκιώδους στόλου» — ένα ζήτημα που εξετάζεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας του 19ου πακέτου κυρώσεων της Ε.Ε.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



