Ζελένσκι: «Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά η ειρήνη παραμένει μακριά» – Με τηλεδιάσκεψη στη Σύνοδο της ΕΕ

Μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στη σύνοδο Crimean Platform στη Σουηδία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με ΗΠΑ και Ευρωπαίους εταίρους για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, επισημαίνοντας όμως πως για να επιτευχθεί πραγματικός τερματισμός των εχθροπραξιών απαιτούνται ακόμη πολλά βήματα και δύσκολες αποφάσεις.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι οι πρόσφατες διεθνείς συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν αποδώσει συγκεκριμένη πρόοδο, χωρίς ωστόσο να δημιουργούν ακόμη τις προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό οδικό χάρτη ειρήνης. Οι δηλώσεις του έγιναν μία ημέρα μετά την τριμερή συνάντηση στη Γενεύη ανάμεσα σε Αμερικανούς, Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, όπου συζητήθηκε το αμερικανικό ειρηνευτικό πλαίσιο.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους μας αναζητώντας λύσεις που θα ενισχύσουν την Ουκρανία, όχι το αντίθετο», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στη σύνοδο Crimean Platform, στην οποία συμμετέχουν χώρες που στηρίζουν την πλήρη αποχώρηση της Ρωσίας από την Κριμαία.

Όπως εξήγησε, ο συντονισμός με την αμερικανική πλευρά επέτρεψε την ενσωμάτωση «εξαιρετικά ευαίσθητων σημείων» στη συζήτηση, ωστόσο «για να υπάρξει πραγματική ειρήνη απαιτούνται πολύ περισσότερα».

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε την Κυριακή, Ουάσινγκτον και Κίεβο ανέφεραν ότι έχουν καταλήξει σε ένα «βελτιωμένο πλαίσιο ειρήνης», χωρίς να δώσουν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε επίσης ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει το κόστος του πολέμου, χαρακτηρίζοντας «κομβική» την απόφαση για αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Όπως τόνισε, η Ουκρανία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, εργαζόμενη εντατικά με ΗΠΑ, Ευρωπαίους και άλλους συμμάχους, προκειμένου να συμφωνηθούν τα επόμενα βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο τέλος της σύγκρουσης.

«Υπάρχει πολύς θόρυβος στα μέσα ενημέρωσης και μεγάλη πολιτική πίεση. Η ευθύνη για τις αποφάσεις που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστια», σημείωσε, υπογραμμίζοντας το βάρος της συγκυρίας.

