Ζελένσκι στις Βρυξέλλες: «Είναι κρίσιμο να δείξετε την ενότητα της Ευρώπης» – Ιστορική Σύνοδος Κορυφής για την άμυνα και την Ουκρανία

Στις Βρυξέλλες έφτασε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να συμμετάσχει στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ευρωπαϊκή άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας να κυριαρχούν στην ατζέντα. Το ταξίδι του πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας και η επιδείνωση των σχέσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν φέρει το Κίεβο σε δεινή θέση.

Φτάνοντας στον χώρο της Συνόδου, ο Ζελένσκι συνοδευόταν από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Ευρώπη για τη συνεχή υποστήριξη.

«Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου, την περασμένη εβδομάδα, σταθήκατε στο πλευρό μας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Εκ μέρους όλων των Ουκρανών, νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη. Δεν είμαστε μόνοι μας, και αυτό δεν είναι απλά λόγια – το αισθανόμαστε».

“Europe sent a powerful signal to Ukrainians — we do not feel abandoned,” — Zelenskyy at emergency summit of EU leaders in Brussels

