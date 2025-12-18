Ζελένσκι: Θέλουμε ευρωπαϊκή απόφαση για τα ρωσικά assets πριν το τέλος του χρόνου

Ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (18/12/2025) ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απόφαση για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πριν από το τέλος του έτους.

Χαμός στη Βουλή της Αλβανίας: Πιάστηκαν στα χέρια και άναψαν καπνογόνα ΒΙΝΤΕΟ

«Οι εταίροι μας έχουν ενημερωθεί ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ.

Ανέφερε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για οποιοδήποτε σχεδιασμό που επιτρέπει στην Ουκρανία να αξιοποιήσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά η τρέχουσα πρόταση για δάνειο θα ήταν προτιμότερη.

Ο Ζελένσκι έφθασε στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης συνέρχονται σε μία σύνοδο κορυφής υψηλού κινδύνου για να αναζητήσουν τρόπους χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία, των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και του ουκρανικού προϋπολογισμού. Νωρίτερα σήμερα, αναχωρώντας από το Κίεβο για τη βελγική πρωτεύουσα ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι το Κίεβο θα αντιμετωπίσει «σοβαρό πρόβλημα» αν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν φθάσουν σε συμφωνία για τη χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Μιλώντας από τις Βρυξέλλες ο Ζελένσκι ζήτησε παράλληλα από τις ΗΠΑ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορώ ακόμη να λάβω απάντηση (…). Το ερώτημα αφορά το πλήρες φάσμα των εγγυήσεων ασφαλείας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, υποδεικνύοντας ότι ήθελε να μάθει «τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν η Ρωσία διαπράξει άλλη μια πράξη επιθετικότητας».

Τουσκ: Έχουμε φτάσει σε σημείο καμπής για τα ρωσικά assets

«Έχουμε σίγουρα φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Και ένα σημείο καμπής σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν ότι αξίζει να δοκιμάσουμε και ότι θα ήταν δίκαιο, δικαιολογημένο και καλό για την Ευρώπη να χρησιμοποιήσει ρωσικά κεφάλαια για την Ουκρανία. Ωστόσο, ορισμένες χώρες θα αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις για να μεγιστοποιήσουν τις εγγυήσεις τους», δήλωσε ο επικεφαλής της πολωνικής κυβέρνησης, Ντόναλντ Τουσκ, σε σχόλιό του προς τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ακόμη μπροστά τους μια μακρά συζήτηση.

Ο Τουσκ σημείωσε ότι επί του παρόντος γίνονται προσπάθειες για να πειστεί το Βέλγιο ότι οι εγγυήσεις για τη χώρα αυτή από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ θα είναι σοβαρές.

Όπως είπε, η χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί για την Ευρώπη «ένα πολύ σοβαρό μέσο πίεσης προς τη Ρωσία», από τα οποία υπάρχουν λίγα στο οπλοστάσιο της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε αυτή την κατάσταση η πολιτική διάσταση είναι η πιο σημαντική, καθώς υπάρχει η αίσθηση ότι η Ουκρανία βρίσκεται υπό πίεση. «Φυσικά, υπό στρατιωτική πίεση από τη Ρωσία, αλλά και υπό πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο εδαφικών παραχωρήσεων ή λόγω κάποιας προθυμίας για συμβιβασμούς μεγάλης εμβέλειας», δήλωσε ο Τουσκ.

