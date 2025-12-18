Χαμός στη Βουλή της Αλβανίας: Πιάστηκαν στα χέρια και άναψαν καπνογόνα ΒΙΝΤΕΟ

Bουλευτές άναψαν φωτοβολίδες, πέταξαν νερό στον πρόεδρο της Βουλής και πήραν θέση σε έδρανα που προορίζονται για υπουργούς της κυβέρνησης, σε μια προσπάθεια να διαταράξουν τη κοινοβουλευτική συνεδρίαση, πριν επέμβει η αστυνομία.

Χαμός στη Βουλή της Αλβανίας: Πιάστηκαν στα χέρια και άναψαν καπνογόνα ΒΙΝΤΕΟ
18 Δεκ. 2025 17:08
Pelop News

Βουλευτές της αντιπολίτευσης συγκρούστηκαν με αστυνομικούς μέσα στο αλβανικό κοινοβούλιο, ύστερα από εβδομάδες εντάσεων γύρω από καταγγελίες εις βάρος της αντιπροέδρου του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και άλλων αξιωματούχων για διαφθορά.

Bουλευτές άναψαν φωτοβολίδες, πέταξαν νερό στον πρόεδρο της Βουλής και πήραν θέση σε έδρανα που προορίζονται για υπουργούς της κυβέρνησης, σε μια προσπάθεια να διαταράξουν τη κοινοβουλευτική συνεδρίαση, πριν επέμβει η αστυνομία.


«Δεν μπορεί να υπάρξει Βουλή με αυτούς που κλέβουν και την κοπανάνε», δήλωσε ο Σαλί Μπερίσα, ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης. «Ο νόμος και μόνο ο νόμος πρέπει να υπερισχύει», είπε.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης ζητούν να δουν το επίσημο κατηγορητήριο με τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εναντίον της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου.


Το γραφείο του Ειδικού Εισαγγελέα, που έχει επωμιστεί το έργο της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ζήτησε από το κοινοβούλιο να επιτρέψει τη σύλληψη της Μπαλούκου και η Βουλή, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα έχει την πλειοψηφία, αναμένεται να ψηφίσει επί του αιτήματος αύριο Παρασκευή.

Η Μπαλούκου, που διετέλεσε επίσης υπουργός Υποδομών και Ενέργειας και είναι η στενότερος σύμμαχος του Ράμα στο υπουργικό συμβούλιο, φέρεται να συμμετείχε σε διεφθαρμένες πρακτικές που αποσκοπούσαν στην ευνοϊκή μεταχείριση εταιρειών υπεύθυνων για μεγάλα έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένης μιας σήραγγας και του περιφερειακού δρόμου στην πρωτεύουσα, Τίρανα.

Σε ομιλία της στη Βουλή τον περασμένο μήνα η ίδια χαρακτήρισε τις κατηγορίες «λασπολογία, υπαινιγμούς, μισές αλήθειες και ψέματα» και είπε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαστική εξουσία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:20 «Χρησιμοποίησαν βαριά ονόματα των φυλακών», αποκαλύψεις του δικηγόρου του Μαζωνάκη
18:09 «Τον είδα δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του σε εκκλησία», νέα στοιχεία και μαρτυρίες για τον 33χρονο γιατρό
18:00 Πάτρα: Κραυγή για τον Πύργο Πετμεζά στον Καστελλόκαμπο – Εικόνα εγκατάλειψης
17:55 Ζελένσκι: Θέλουμε ευρωπαϊκή απόφαση για τα ρωσικά assets πριν το τέλος του χρόνου
17:46 Ισλαμικό Κράτος: Χαρακτηρίζει «πηγή υπερηφάνειας» τις δολοφονίες στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας
17:34 ΕΦΕΤ: Οδηγίες για τους καταναλωτές για ασφαλή κατανάλωση τροφίμων ενόψει Χριστουγέννων
17:27 Γιατί τελειώνει ο Κώστας Τσιμίκας από τη Ρόμα
17:24 Ο αντικειμενικός προσδιορισμός εισοδήματος: ένα αναχρονιστικό εργαλείο σε μια ψηφιακή οικονομία
17:16 Χειμερινές αποδράσεις στα βουνά της Ελλάδας: Προορισμοί με χιόνι, παράδοση και αυθεντικές εμπειρίες
17:13 «Μήνυση και αγωγή αν δεν ανακαλέσει, με κατηγόρησε επίτηδες για παιδεραστία», εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου
17:08 Χαμός στη Βουλή της Αλβανίας: Πιάστηκαν στα χέρια και άναψαν καπνογόνα ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν οι αγρότες – Τι θα γίνει τις γιορτές
17:00 Δυτική Αχαΐα: Οι απαλλοτριώσεις «φρενάρουν» κρίσιμα έργα – Τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί
16:52 Προβολή της ταινίας «Θεραπεύοντας τον Φόβο» στον Πολυχώρο ROYAL
16:41 Δολοφονία Βαλυράκη – Αυτόπτης μάρτυρας: «Ήταν σαν να του τη στήσανε»
16:32 Υποτονική η κίνηση στα καταστήματα της Πάτρας – «Tο πρόβλημα είναι το άδειο πορτοφόλι»
16:24 Καρδιακό έμφραγμα: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε και η σημασία της άμεσης αντιμετώπισης
16:16 Η Κίνα αντιδρά για την πώληση αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν: «Οι ΗΠΑ να τιμήσουν τις ιερές δεσμεύσεις των ηγετών τους»
16:08 Η Αποκέντρωση είναι  πρόοδος 
16:00 Το «ατόπημα» του Ιορδάνη Χασαπόπουλου με το Καρναβάλι της Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ