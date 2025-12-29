Ζελένσκι – Τραμπ: Χωρίς ρήξη αλλά με ανοιχτά «αγκάθια» οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ιδιαίτερη προσοχή προκάλεσαν οι αντιδράσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, με το Sky News να επισημαίνει ότι οι εκφράσεις του Ουκρανού προέδρου μαρτυρούσαν πολλά για το κλίμα και τη δυσκολία των συνομιλιών σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Παρά τη γνωστή τεταμένη σχέση των δύο ηγετών, η συνάντηση στο Mar-a-Lago δεν κατέληξε σε ρήξη, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως θετικό βήμα στη διαπραγματευτική διαδικασία. Αν και δεν σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος, αποφεύχθηκε επανάληψη του επεισοδιακού τετ-α-τετ που είχε σημειωθεί στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, ενώ έκτοτε οι δύο πλευρές εμφανίζονται να διαχειρίζονται τη σχέση τους με μεγαλύτερη προσοχή, τουλάχιστον δημόσια.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Ζελένσκι άρχισε και ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του ευχαριστώντας τον Τραμπ, μια κίνηση με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, δεδομένου ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί δημόσιες επικρίσεις για έλλειψη ευγνωμοσύνης από τον ίδιο και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Η επιλογή του Mar-a-Lago δεν θεωρείται τυχαία, καθώς ο Τραμπ συνηθίζει να χρησιμοποιεί το θέρετρο για πιο προσωπικές επαφές με ξένους ηγέτες, επιδιώκοντας χαλαρότερο κλίμα από εκείνο του Λευκού Οίκου. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, πάντως, υπήρξαν στιγμές εμφανής αμηχανίας, με τον Ζελένσκι να δείχνει εκνευρισμό όταν ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετώπισε με ελαφρότητα σοβαρά ζητήματα, σχολιάζοντας άσχετες λεπτομέρειες της συνάντησης.

Εγγυήσεις ασφαλείας και κρίσιμες εκκρεμότητες

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ζήτησε εγγυήσεις διάρκειας έως και 50 ετών, ξεκαθαρίζοντας ότι προτάσεις για 15 χρόνια δεν θεωρούνται επαρκείς από το Κίεβο. Όπως ανέφερε, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να εξετάσει το αίτημα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το περιεχόμενο αυτών των εγγυήσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η λήξη του πολέμου προϋποθέτει σαφείς και δεσμευτικές εγγυήσεις, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν έχουν δοθεί υποσχέσεις που στη συνέχεια ανακλήθηκαν. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο Τραμπ είχε συζητήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν τα 20 σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου, τονίζοντας ωστόσο πως τα λόγια πρέπει να συνοδεύονται από πράξεις.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το ειρηνευτικό σχέδιο έχει συμφωνηθεί σε ποσοστό περίπου 90%, ενώ οι διμερείς εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας θεωρούνται «κλειδωμένες». Αντίθετα, οι τριμερείς εγγυήσεις με τη συμμετοχή της Ευρώπης παραμένουν κοντά, αλλά όχι ακόμη οριστικές.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έκανε λόγο για «ένα ή δύο ακανθώδη ζητήματα» που παραμένουν ανοιχτά, δηλώνοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος άνω του 95% και ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε συμφωνία από ποτέ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη οριστική κατάληξη.

