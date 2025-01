Ζελένσκι: Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ μπορούν να «ωθήσουν» τον Πούτιν προς την ειρήνη ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως μόνο οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ μπορούν να ωθήσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν προς την ειρήνη.

«Νομίζω ότι αυτός (ο Σι Τζινπίνγκ) μπορεί να ωθήσει τον Πούτιν προς την ειρήνη. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο ισχυρότερος, όπως και ο Σι Τζινπίνγκ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι που μπορούν να το κάνουν αυτό, επειδή η οικονομία του Πούτιν, μετά από όλες τις κυρώσεις, εξαρτάται πολύ από την Κίνα και από τις αποφάσεις του Κινέζου ηγέτη.

Ίσως είναι λογικό ο Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ να έχουν έναν διάλογο για το πώς θα ασκήσουν από κοινού πίεση στον Πούτιν», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Bloomberg από το Νταβός.

“Russia should at least return to the borders before the war, just to start a dialogue” says Zelensky.

Russia’s return to pre-war borders would be a fair opportunity to begin negotiations, Zelensky said in an interview with Bloomberg.

Trump and his advisers are in favor of… pic.twitter.com/M0BLeIzUIz

