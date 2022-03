Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Συνεχίζεται κανονικά η έρευνα για την υπόθεση βιασμού

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Παρισίου αποφάσισε να μην αποσύρει τελικά, τις κατηγορίες εναντίον του Ζεράρ Ντεπαρντιέ για βιασμό και σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με το Reauters, το ανακριτικό τμήμα στο Παρίσι απέρριψε το αίτημα που είχε καταθέσει ο Γάλλος ηθοποιός για να σταματήσει η έρευνα εναντίον του.

Το 2018 μία γυναίκα 22 ετών έπεσε θύμα βιασμού από τον πρωταγωνιστή του «Αστερίξ και Οβελίξ» και τον κατήγγειλε 2 χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2020, όταν και το κίνημα του #metoo απέκτησε μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ο ίδιος ωστόσο, απέρριψε τις κατηγορίες, με τον δικηγόρο του, Ερβέ Τεμίμ να δηλώνει τον Φεβρουάριο του 2021: «Οι κατηγορίες εναντίον του κ. Ντεπαρντιέ απαγγέλθηκαν τον Δεκέμβριο του 2020, πληροφορία που παρέμεινε μυστική από τότε, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία. Η πληροφορία αυτή κατέστη δημόσια χθες, κάτι που είναι λυπηρό. Ο κ. Ντεπαρντιέ είναι και παραμένει αθώος. Αμφισβητεί σθεναρά τις κατηγορίες σε βάρος του. Η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί με ηρεμία, μυστικότητα και σεβασμό για το τεκμήριο αθωότητας του κ. Ντεπαρντιέ».

Μία πρώτη έρευνα για τις κατηγορίες που βαρύνουν τον 72χρονο ηθοποιό δεν είχε αποτέλεσμα λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, αλλά αργότερα η έρευνα άρχισε εκ νέου αποδίδοντας ποινικές κατηγορίες στον Ντεπαρντιέ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την βίασε δύο φορές στο αρχοντικό του στο έκτο διαμέρισμα του Παρισιού. Στις 7 και 13 Αυγούστου του 2018.

French actor Gerard Depardieu’s bid to have rape charges against him dropped have been rejected by court. Charges were filed by a fellow actor and comedian in 2018 and although the investigation was dropped at first, it was reopened in 2020 pic.twitter.com/11Gfkz4VSb

— TRT World (@trtworld) March 10, 2022