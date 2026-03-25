Ζωγράφου: Έκρηξη από γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας – Ποια πρόσωπα μπορεί να ήταν ο στόχος

Γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι στις 2:45 τα ξημερώματα, στην είσοδο πολυκατοικίας, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν στην εν λόγω πολυκατοικία διαμένει κάποιο πρόσωπο ενδιαφέροντος ή εάν επρόκειτο για «τυφλό» χτύπημα.

Σύμφωνα με αναφορές, στην πολυκατοικία διαμένει αστυνομικός των ΜΑΤ και ένας κοσμήτορας του ΕΜΠ.

Οι Αρχές κάνουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



