Ζωγράφου: Έκρηξη από γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας – Ποια πρόσωπα μπορεί να ήταν ο στόχος

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Ζωγράφου: Έκρηξη από γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας - Ποια πρόσωπα μπορεί να ήταν ο στόχος
25 Μαρ. 2026 11:30
Γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι στις 2:45 τα ξημερώματα, στην είσοδο πολυκατοικίας, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν στην εν λόγω πολυκατοικία διαμένει κάποιο πρόσωπο ενδιαφέροντος ή εάν επρόκειτο για «τυφλό» χτύπημα.

Σύμφωνα με αναφορές, στην πολυκατοικία διαμένει αστυνομικός των ΜΑΤ και ένας κοσμήτορας του ΕΜΠ.

Οι Αρχές κάνουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:05 Ο Άρης έγινε 112 ετών – Πήρε φωτιά το Χαριλάου από εκατοντάδες φίλους της ομάδας ΒΙΝΤΕΟ
12:03 Σύλληψη αλλοδαπού με όπλο και φυσίγγια στη Δυτική Αχαΐα – Είχε τροποποιήσει πιστόλι
11:56 Βιταμίνη C: Τι ισχύει πραγματικά για την υγεία σας
11:47 Φωτιά σε αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών ΒΙΝΤΕΟ
11:38 Μήνυμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας για τη διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου
11:30 Ζωγράφου: Έκρηξη από γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας – Ποια πρόσωπα μπορεί να ήταν ο στόχος
11:21 Αφθώδης Πυρετός: Σοβαρό πλήγμα στον πρωτογενή τομέα της Λέσβου – Βρέθηκαν 13 κρούσματα
11:13 Η αξία μιας επιχείρησης σε 3 επίπεδα (Μέρος Γ’):  Το Market Value και η εμπιστοσύνη της αγοράς
11:00 Πάτρα: Ψάλτης ο…«αθώος φαντομάς» – Η περίφημη υπεξαίρεση των 3 εκατομμυρίων ευρώ από την Αγροτική Τράπεζα
10:48 Απάτη ΕΦΚΑ: Ο εργαζόμενος που οδήγησε στο ξήλωμα του κυκλώματος με τους διάσημους
10:36 Η Ινδία κάνει περισσότερες αγορές ρωσικού πετρελαίου – Πήρε 60 εκατομμύρια βαρέλια για τον Απρίλιο
10:27 Λούκα Ντόντσιτς: Προσέλαβε ειδική δικηγόρο σε «ακριβά» διαζύγια
10:24 Καιρός: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές – Η πρόγνωση έως το σαββατοκύριακο
10:15 Στουρνάρας: Επαγρύπνηση στις τράπεζες λόγω γεωπολιτικών κινδύνων – Πιέσεις από την ενεργειακή κρίση
10:06 Ταϊλάνδη: Απειλή για τον τουρισμό από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Έως και 3 εκατ. λιγότεροι επισκέπτες
9:57 ΕΣΗΕΠΗΝ: 100 χρόνια γράφουμε ιστορία – Οι συντάκτες γιορτάζουν υπενθυμίζοντας το βαρυσήμαντο ρόλο τους
9:45 Μέση Ανατολή: Σκληρούς όρους θέτει το Ιράν για εκεχειρία – «Μη ρεαλιστικές» οι απαιτήσεις, λένε οι ΗΠΑ
9:35 Το ΠΑΣΟΚ στο δρόμο για το Συνέδριο με στόχο την αποφυγή εσωκομματικών τριβών
9:24 Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις: «Μην αποκαλείτε την ήττα σας, συμφωνία»
9:16 Πάτρα: Ένοπλη εισβολή σε σούπερ μάρκετ με ψεύτικο όπλο – Τρόμαξαν εργαζόμενοι και πελάτες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
