Ζωγράφου: Νέα μαρτυρία φωτίζει τη στάση του 54χρονου μετά το θρίλερ με μητέρα και κόρη

Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση στου Ζωγράφου, με τις αποκαλύψεις γύρω από τον θάνατο των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, να πυκνώνουν και να κρατούν ανοιχτά τα πιο κρίσιμα ερωτήματα. Οι δύο γυναίκες, ηλικίας 91 και 56 ετών, εντοπίστηκαν νεκρές μέσα σε διαμέρισμα και σε προχωρημένη σήψη, σε ένα σκηνικό που από την πρώτη στιγμή έδειχνε πως τίποτα δεν μπορούσε να θεωρηθεί απλό ή αυτονόητο.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 54χρονος γιος και αδελφός των θυμάτων, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από εισαγγελική εντολή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Ο ίδιος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η 56χρονη αδελφή του, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, πέθανε πρώτη και ότι δύο ημέρες αργότερα πέθανε και η μητέρα τους. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, δεν αποκάλυψε τίποτα επειδή φοβόταν ότι θα έχανε το σπίτι.

Ιδιαίτερα βαριά είναι και η πληροφορία ότι το δωμάτιο όπου βρέθηκαν οι δύο γυναίκες είχε ουσιαστικά σφραγιστεί. Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρθηκαν δημόσια για την υπόθεση, ο 54χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι μετέφερε τις σορούς στο ίδιο δωμάτιο και στη συνέχεια έκλεισε την πρόσβαση, σε μια κίνηση που εντείνει ακόμη περισσότερο τα ερωτήματα για όσα ακολούθησαν μετά τον θάνατό τους. Την ίδια ώρα, οι αρχές περιμένουν τη νεκροψία-νεκροτομή, αλλά και τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν οι δύο θάνατοι προήλθαν από παθολογικά αίτια και το ποινικό σκέλος αφορά όσα συνέβησαν στη συνέχεια.

Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μαρτυρίες ανθρώπων της γειτονιάς, που περιγράφουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τις δύο γυναίκες σε σχέση με τον 54χρονο. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, μητέρα και κόρη ήταν πρόσωπα γνωστά στην περιοχή, με καθημερινή παρουσία και κοινωνική επαφή. Όσοι τις ήξεραν μιλούν για μια κόρη αφοσιωμένη στη φροντίδα της ηλικιωμένης μητέρας της, παρά τα προβλήματα υγείας που και η ίδια αντιμετώπιζε.

Αντίθετα, για τον 54χρονο οι περιγραφές είναι πολύ πιο ψυχρές. Κάτοικοι της περιοχής τον παρουσιάζουν ως άνθρωπο εσωστρεφή, απομονωμένο και ελάχιστα κοινωνικό, που εμφανιζόταν σποραδικά και απέφευγε την επαφή με τους γύρω του. Αυτές οι μαρτυρίες δεν λύνουν το μυστήριο, προσθέτουν όμως ένα ακόμη κομμάτι στην εικόνα μιας οικογένειας που, πίσω από τους κλειστούς τοίχους του διαμερίσματος, φαίνεται πως κουβαλούσε ένα βαρύ και αθέατο φορτίο.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και εξαιρετικά σοβαρή, με τις αρχές να περιμένουν πλέον τα ιατροδικαστικά ευρήματα που θα κρίνουν αν το θρίλερ στου Ζωγράφου θα πάρει οριστικά τη μορφή ενός διπλού εγκλήματος ή αν πίσω από τη φρίκη της αποκάλυψης κρύβεται μια διαφορετική, αλλά εξίσου σκοτεινή αλυσίδα γεγονότων. Μέχρι τότε, το μόνο βέβαιο είναι ότι το σοκ που έχει προκαλέσει η υπόθεση παραμένει βαθύ.

