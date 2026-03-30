Ζωγράφου: «Πέθαναν μόνες τους, φοβήθηκα για το σπίτι» λέει ο γιος – Σύλληψη για διπλή ανθρωποκτονία ζήτησε ο εισαγγελέας

Με τους ισχυρισμούς του 54χρονου γιου να ανοίγουν νέο, κρίσιμο κεφάλαιο στην υπόθεση του διαμερίσματος στου Ζωγράφου, οι Αρχές εξετάζουν πλέον τα δεδομένα υπό το βάρος μιας εξαιρετικά σοβαρής εισαγγελικής κίνησης. Ο άνδρας, που ανακρίνεται μετά τον εντοπισμό των σορών της 91χρονης μητέρας του και της 56χρονης αδελφής του σε προχωρημένη σήψη, φέρεται να υποστηρίζει ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν από μόνες τους, ενώ ο εισαγγελέας, κατά πληροφορίες, έχει ζητήσει τη σύλληψή του για ανθρωποκτονία κατά συρροή.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίζεται, πρώτα πέθανε η αδελφή του, η οποία αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, καθώς έπασχε από καρκίνο. Όπως λέει, ο θάνατός της σημειώθηκε πριν από περίπου τρεις μήνες. Στη συνέχεια, πάντα κατά τον δικό του ισχυρισμό, έβαλε τη σορό της στο δωμάτιο μαζί με τη μητέρα τους, η οποία, όπως υποστηρίζει, πέθανε δύο ημέρες αργότερα.

Ο ίδιος επιχειρεί να εξηγήσει γιατί δεν ενημέρωσε κανέναν για τους δύο θανάτους, λέγοντας ότι φοβήθηκε μήπως χάσει το σπίτι όπου ζούσαν και όπου τελικά βρέθηκαν οι σοροί. Αυτός είναι, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο βασικός λόγος που επικαλείται για το γεγονός ότι κράτησε κρυφό όσα είχαν συμβεί.

Οι εξηγήσεις αυτές, ωστόσο, δεν φαίνεται να πείθουν τις δικαστικές αρχές. Αντίθετα, η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον με πολύ βαρύτερους όρους, καθώς ο εισαγγελέας που τη χειρίζεται φέρεται να έχει ζητήσει τη σύλληψη του 54χρονου για ανθρωποκτονία κατά συρροή.

Ο άνδρας τοποθετεί χρονικά τους δύο θανάτους περίπου τρεις μήνες πίσω, εκτίμηση που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συμπίπτει με όσα είχαν αναφέρει συγγενείς των δύο γυναικών, οι οποίοι είχαν δηλώσει ότι τις είχαν χάσει από το οπτικό τους πεδίο εδώ και μήνες.

Από την άλλη πλευρά, η πρώτη εικόνα του ιατροδικαστή εκτιμά ότι οι σοροί της μητέρας και της κόρης βρίσκονταν στο δωμάτιο όπου βρέθηκαν για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τον έναν μήνα. Το στοιχείο αυτό μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο της έρευνας, καθώς θα αποτελέσει κρίσιμο κομμάτι για τη χρονολόγηση των θανάτων και για την αξιολόγηση των όσων υποστηρίζει ο 54χρονος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελίες συγγενών στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου, την Πέμπτη 26 Μαρτίου. Οι συγγενείς ανέφεραν ότι οι δύο γυναίκες είχαν να δώσουν σημεία ζωής για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ εξέφραζαν και φόβους ότι ενδεχομένως να τους είχε συμβεί κακό από τον γιο της οικογένειας.

Το Σάββατο 28 Μαρτίου αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα που τους είχαν υποδείξει, χωρίς όμως να μπορέσουν να μπουν, καθώς κανείς δεν τους άνοιξε την πόρτα.

Η εξέλιξη ήρθε το απόγευμα της Κυριακής 29 Μαρτίου, όταν ο 54χρονος άνοιξε τελικά στους αστυνομικούς. Αρχικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δεν τους επέτρεψε να μπουν στο σπίτι και στη συνέχεια τους είπε ότι η μητέρα και η αδελφή του έμεναν σε άλλο διαμέρισμα, σε διαφορετικό δρόμο.

Οι αστυνομικοί πήγαν στη διεύθυνση που τους υπέδειξε, διαπιστώνοντας όμως ότι όσα τους είχε αναφέρει δεν ήταν αληθή. Έτσι επέστρεψαν στο αρχικό διαμέρισμα και προχώρησαν σε έλεγχο του χώρου.

Κατά την έρευνα, όλα τα δωμάτια φαίνονταν σε φυσιολογική κατάσταση, με μία μόνο εξαίρεση: έναν χώρο του σπιτιού του οποίου η πόρτα είχε σφραγιστεί με στόκο. Μετά την ενημέρωση του εισαγγελέα και την απαραίτητη άδεια, οι αστυνομικοί άνοιξαν το συγκεκριμένο δωμάτιο και μέσα σε αυτό εντόπισαν τις σορούς των δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



