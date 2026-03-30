Ζωγράφου: «Ακούγαμε καβγάδες, δεν άνοιγε την πόρτα» λένε οι γείτονες – «Είχαμε να τις δούμε 1,5 μήνα, υπήρχε έντονη μυρωδιά»

Μαρτυρίες από ανθρώπους που ζουν και κινούνται καθημερινά στη γειτονιά στου Ζωγράφου ρίχνουν φως στην καθημερινότητα της οικογένειας, πίσω από την πόρτα του διαμερίσματος όπου εντοπίστηκαν οι σοροί των δύο γυναικών.

Θαμώνες καφέ που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την πολυκατοικία περιγράφουν μια περιορισμένη αλλά υπαρκτή επαφή κυρίως με την κόρη, η οποία, όπως λένε, περνούσε κατά διαστήματα από το μαγαζί, έπαιρνε μια τυρόπιτα ή έναν καφέ και στη συνέχεια επέστρεφε στο σπίτι. Σύμφωνα με τους ίδιους, η γυναίκα δεν έδειχνε να είναι σε καλή κατάσταση, ενώ στη γειτονιά κυκλοφορούσε η πληροφορία ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και έτρεχε συχνά σε γιατρούς.

Για τον αδελφό της, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι επρόκειτο για ένα πρόσωπο κλειστό, με περιορισμένη παρουσία έξω από το σπίτι. Όπως λένε, στη γειτονιά υπήρχε η αίσθηση ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ πολλοί τον περιγράφουν ως άνθρωπο δύσκολο στην επικοινωνία.

Θρίλερ στο Ζωγράφου: Νεκρές μητέρα και κόρη σε σφραγισμένο δωμάτιο, προσήχθη ο γιος της οικογένειας

Η ηλικιωμένη μητέρα, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, είχε κινητικά προβλήματα και ήταν σπάνιο να κυκλοφορεί μόνη της. Συνήθως η κόρη ήταν εκείνη που τη συνόδευε, είτε σε κάποια μικρή βόλτα είτε μέχρι το καφέ της περιοχής, όπου κάθονταν για λίγο.

Οι γείτονες σημειώνουν ότι η οικογένεια ζούσε επί σειρά ετών στο συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο ήταν δικό της. Την ίδια ώρα, όπως λένε, από το διαμέρισμα ακούγονταν συχνά καβγάδες. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ακόμη ότι ο 54χρονος δεν άνοιγε εύκολα την πόρτα, ακόμη και όταν χτυπούσαν για λογαριασμούς ή άλλες υποχρεώσεις, ενισχύοντας την εικόνα ενός ανθρώπου αποκομμένου από το περιβάλλον του.

Αντίθετα, η κόρη είχε, έστω και περιορισμένα, μια κάποια επαφή με τη γειτονιά. Άνθρωποι που τη συναντούσαν στον δρόμο λένε ότι αντάλλασσαν μια καλημέρα μαζί της, ενώ κάποιες φορές την έβλεπαν να κάθεται για λίγο για καφέ πριν επιστρέψει στο σπίτι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από καταγγελία συγγενών των δύο γυναικών στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου, καθώς είχε περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχουν δώσει σημεία ζωής. Αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα μαζί με εισαγγελικό λειτουργό και, κατά τον έλεγχο, εντόπισαν το δωμάτιο που είχε σφραγιστεί. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν οι σοροί των δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



