Θρίλερ στο Ζωγράφου: Νεκρές μητέρα και κόρη σε σφραγισμένο δωμάτιο, προσήχθη ο γιος της οικογένειας

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ. Νεκρές μητέρα και κόρη σε σφραγισμένο διαμέρισμα. Προσαγωγή του γιου της οικογένειας για την υπόθεση

30 Μαρ. 2026 10:50
Σοκ προκαλεί η διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε στου Ζωγράφου το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου 2026. Μέσα σε διαμέρισμα, η πόρτα του οποίου ήταν σφραγισμένη με τσιμέντο, εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη οι σοροί δύο γυναικών, πιθανώς μητέρας και κόρης.

Για την υπόθεση έχει προσαχθεί ο γιος της οικογένειας, που ζούσε μαζί με τα θύματα. Οι συγγενείς, ανησυχώντας για την ασφάλεια των δύο γυναικών, είχαν προσπαθήσει επί ημέρες να επικοινωνήσουν χωρίς αποτέλεσμα, γεγονός που οδήγησε στην ενημέρωση της αστυνομίας.

Άνδρες της ΕΛΑΣ μετέβησαν στο διαμέρισμα, στην οδό Κουσίδου στου Ζωγράφου, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του θανάτου και να συλλέξουν στοιχεία για την υπόθεση, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα των θυμάτων, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μητέρα και κόρη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση άρχισε να απασχολεί τις αρχές μετά από καταγγελίες συγγενικών τους προσώπων στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου, την περασμένη Πέμπτη 26 Μαρτίου. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, οι δύο γυναίκες είχαν να δώσουν σημεία ζωής εδώ και μήνες, ενώ εξέφραζαν έντονη ανησυχία ότι ενδεχομένως να είχε μεσολαβήσει κακό από τον γιο της οικογένειας.

Το Σάββατο 28 Μαρτίου αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα που τους είχαν υποδείξει οι συγγενείς, χωρίς όμως να καταφέρουν να εισέλθουν, καθώς δεν άνοιξε κανείς την πόρτα.

Η εξέλιξη ήρθε το απόγευμα της Κυριακής 29 Μαρτίου, όταν ο 54χρονος γιος της οικογένειας άνοιξε τελικά στους αστυνομικούς. Αρχικά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχείρησε να τους αποτρέψει από το να μπουν στο σπίτι, ενώ στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι δύο γυναίκες διέμεναν σε άλλο σπίτι, σε διαφορετικό δρόμο.

Οι αστυνομικοί πήγαν στη διεύθυνση που τους υπέδειξε, διαπιστώνοντας όμως ότι τα όσα τους είχε πει δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Έτσι, επέστρεψαν στο αρχικό διαμέρισμα και προχώρησαν σε νέο έλεγχο.

Κατά την έρευνα διαπίστωσαν ότι όλοι οι χώροι του σπιτιού έμοιαζαν φυσιολογικοί, εκτός από ένα δωμάτιο, η πόρτα του οποίου ήταν σφραγισμένη με στόκο. Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και δόθηκε η απαραίτητη άδεια, οι αστυνομικοί άνοιξαν τον συγκεκριμένο χώρο.

Μέσα στο δωμάτιο βρέθηκαν οι σοροί των δύο γυναικών, οι οποίες ήταν σε προχωρημένη σήψη.

Μετά την αποκάλυψη αυτή, ο γιος της οικογένειας προσήχθη και ανακρίνεται στο πλαίσιο της έρευνας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

12:45 Ζωγράφου: «Πέθαναν μόνες τους, φοβήθηκα για το σπίτι» λέει ο γιος – Σύλληψη για διπλή ανθρωποκτονία ζήτησε ο εισαγγελέας
