Ζωγράφου: Συνελήφθη 47χρονος που έκλεψε ηλεκτρονικό εξοπλισμό από κτίριο του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη

Στη σύλληψη ενός 47χρονου για κλοπή ηλεκτρονικού εξοπλισμού από κτίριο του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) η Αστυνομία.

Ειδικότερα, το βράδυ της Δευτέρας (8/12), ο 47χρονος εισήλθε μέσω της ταράτσας του κτιρίου σε γραφεία Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εντόπισε τα κλειδιά των γραφείων του κτιρίου και αφαίρεσε από τα γραφεία πλήθος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λάπτοπ, προτζέκτορες, πληκτρολόγια και οθόνες).

Μάλιστα ο ίδιος δράστης φέρεται να επέστρεψε δύο ημέρες αργότερα, το απόγευμα της Τετάρτης (10/12), προκειμένου να μεταφέρει τα υπόλοιπα κλοπιμαία, τα οποία είχε κρύψει σε ταράτσα και υπόγειο.

Εκεί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στην κατοχή, όσο και την οικία του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

34 μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,

-7 λάπτοπ,

-5 προτζέκτορες,

-20 οθόνες,

-10 πληκτρολόγια και

πλήθος κλειδιών γραφείων.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



