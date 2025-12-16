Ζωγράφου: Συνελήφθη 47χρονος που έκλεψε ηλεκτρονικό εξοπλισμό από κτίριο του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη

Το βράδυ της Δευτέρας (8/12), ο 47χρονος εισήλθε μέσω της ταράτσας του κτιρίου σε γραφεία Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εντόπισε τα κλειδιά των γραφείων του κτιρίου και αφαίρεσε από τα γραφεία πλήθος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λάπτοπ, προτζέκτορες, πληκτρολόγια και οθόνες).

Ζωγράφου: Συνελήφθη 47χρονος που έκλεψε ηλεκτρονικό εξοπλισμό από κτίριο του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη
16 Δεκ. 2025 16:49
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 47χρονου για κλοπή ηλεκτρονικού εξοπλισμού από κτίριο του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) η Αστυνομία.

Ειδικότερα, το βράδυ της Δευτέρας (8/12), ο 47χρονος εισήλθε μέσω της ταράτσας του κτιρίου σε γραφεία Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εντόπισε τα κλειδιά των γραφείων του κτιρίου και αφαίρεσε από τα γραφεία πλήθος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λάπτοπ, προτζέκτορες, πληκτρολόγια και οθόνες).

Μάλιστα ο ίδιος δράστης φέρεται να επέστρεψε δύο ημέρες αργότερα, το απόγευμα της Τετάρτης (10/12), προκειμένου να μεταφέρει τα υπόλοιπα κλοπιμαία, τα οποία είχε κρύψει σε ταράτσα και υπόγειο.

Εκεί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στην κατοχή, όσο και την οικία του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

34 μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,
-7 λάπτοπ,
-5 προτζέκτορες,
-20 οθόνες,
-10 πληκτρολόγια και
πλήθος κλειδιών γραφείων.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:47 «Ούτε τα μισά δεν ισχύουν» υποστηρίζει η 55χρονη που φέρεται να βίαζε τον γιο της οικιακής της βοηθού
18:45 Η παράνομη διακίνηση μεταναστών παραμένει πρόβλημα για την ΕΕ
18:33 Κατρίνης: Δίωξη για τρία πλημμελήματα στον 16χρονο γιο του
18:30 Πάτρα: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πλατεία Γεωργίου – Πότε θα γίνουν έργα
18:23 Τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου – Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής delivery
18:15 ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά
18:12 Στο Ηράκλειο ημίγυμνος άνδρας κυνηγούσε σε σούπερ μάρκετ υπαλλήλους και πελάτες με μαχαίρι!
18:01 Τουρκία: Νέες ποινές για το στοιχηματικό σκάνδαλο σε 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές!
18:00 Αχαΐα: Τα 850 ευρώ των γραφείων και η σιωπή Κουνάβη
17:48 «Τα χέρια στο ταμπλό ο συνοδηγός» η στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη, ΒΙΝΤΕΟ
17:38 Στη Ρωσία καταρρέουν οι ροές και οι τιμές του πετρελαίου
17:34 Πάτρα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παναγιώτη Ζέρβα ΦΩΤΟ
17:27 Από την Πάτρα και την Παναχαϊκή στην Εθνική για το Ευρωπαϊκό
17:14 Κατάπιε νάιλον σακούλα με ναρκωτικά και πέθανε!
17:10 Δυτική Ελλάδα: 371 εκατ. ευρώ το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 της Περιφέρειας – 2ο μεγαλύτερο στη χώρα
17:04 «Πρέπει να την πάω σε ψυχολόγο. Χρειάζεται βοήθεια» αποκαλυπτική η μητέρα της 16χρονης
16:59 Πάτρα: Γιορτινοί ρυθμοί σε κρεοπωλεία και ζαχαροπλαστεία – Σταθερές τιμές, πρόβλημα η ευλογιά
16:51 Περιφερειακό πρωτάθλημα πινγκ-πονγκ: Ολα τα αποτελέσματα, οι πρωταθλητές και οι προκρίσεις
16:49 Ζωγράφου: Συνελήφθη 47χρονος που έκλεψε ηλεκτρονικό εξοπλισμό από κτίριο του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη
16:43 Βρούτσης: “Αύξηση 21,21% στη χρηματοδότηση από το Στοίχημα– Δωρεάν τα ΕΑΚ για όλες τις Εθνικές Ομάδες”
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ