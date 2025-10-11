ΖΩΝΤΑΝΑ Η Αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου – Μια νύχτα φωτιάς και Ιστορίας στο Ενετικό Λιμάνι

Με φόντο το μαγευτικό Ενετικό Λιμάνι, η Ναύπακτος τιμά και φέτος τη Ναυμαχία του 1571 με μια φαντασμαγορική τελετή που μετατρέπει την πόλη σε σκηνή ιστορικής μνήμης και πολιτισμού.

11 Οκτ. 2025 20:48
Pelop News

«Ήταν η πιο μεγαλόπρεπη στιγμή που γνώρισαν οι περασμένοι ή τούτοι οι σημερινοί καιροί, ή που θα δούνε οι μελλούμενοι…», έγραφε ο Miguel de Cervantes Saavedra, μαρτυρώντας το μεγαλείο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Περισσότερα από τέσσερις αιώνες μετά, η πόλη συνεχίζει να αναβιώνει εκείνη τη στιγμή που άλλαξε τη ροή της Ιστορίας.

Ο Δήμος Ναυπακτίας, τιμώντας το ιστορικό γεγονός της 7ης Οκτωβρίου 1571, διοργανώνει και φέτος ένα διήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, το οποίο κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο, 11 και 12 Οκτωβρίου 2025.

Απόψε, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 21:00, τα βλέμματα στρέφονται στο Ενετικό Λιμάνι, όπου θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Αναπαράστασης της Ναυμαχίας — ένα υπερθέαμα ιστορικής αναβίωσης που προσελκύει κάθε χρόνο εκατοντάδες θεατές.

Η βραδιά περιλαμβάνει επίσης την παρέλαση του ιταλικού συλλόγου “Amici di Lepanto” και του Συλλόγου «Ναύπακτος: Πολιτιστικές Διαδρομές», συμβολίζοντας τη φιλία και τη διαχρονική σύνδεση των λαών που συμμετείχαν στη μεγάλη ναυμαχία.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Δημήτρης Σιούντας, ο οποίος δίνει το καλλιτεχνικό στίγμα μιας γιορτής αφιερωμένης στην Ιστορία, τον Πολιτισμό και τη Μνήμη.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, ενισχύοντας τη θέση της Ναυπάκτου ως τόπου με βαθιά ιστορική μνήμη και ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα.
