Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ

Τις λεπτομέρειες των μέτρων που είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς. Η εξειδίκευση ξεκαθαρίζει το πλαίσιο για το fuel pass, την επιδότηση στο diesel κίνησης, τη στήριξη για τα λιπάσματα και την παρέμβαση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ
23 Μαρ. 2026 13:40
Pelop News

Tτην εξειδίκευση των μέτρων που είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις παρεμβάσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή για να απορροφηθεί μέρος των επιπτώσεων που προκαλεί στην οικονομία η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ανοίγοντας την παρουσίαση, παραδέχθηκε ότι η ενεργειακή αστάθεια επηρεάζει συνολικά την οικονομική δραστηριότητα, επισημαίνοντας ότι όταν αυξάνονται οι τιμές στην ενέργεια, το αποτύπωμα περνά σχεδόν σε κάθε τομέα της οικονομίας. Όπως ανέφερε, η διάρκεια της κρίσης δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προβλεφθεί με ασφάλεια, γι’ αυτό και, όπως είπε, απαιτούνται παρεμβάσεις με ψυχραιμία, υπευθυνότητα και καθαρή στόχευση. Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε ως βασική αρχή ότι το κράτος οφείλει να στηρίζει κατά προτεραιότητα εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Το πρώτο μέτρο αφορά το diesel κίνησης. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, το κράτος επιδοτεί το diesel στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, με αποτέλεσμα το τελικό όφελος στην τιμή, μαζί με τον ΦΠΑ, να φτάνει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η κυβέρνηση συνδέει τη συγκεκριμένη παρέμβαση με το κόστος μεταφοράς, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση του diesel επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά επηρεάζει το σύνολο των προϊόντων. Το δημοσιονομικό κόστος για το συγκεκριμένο μέτρο στο δίμηνο υπολογίζεται στα 106 εκατομμύρια ευρώ.

Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ

Το δεύτερο σκέλος των μέτρων αφορά τα καύσιμα για τους πολίτες, μέσω fuel pass σε μορφή ψηφιακής κάρτας. Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε πρατήρια καυσίμων αλλά και σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Η ενίσχυση έχει υπολογιστεί έτσι ώστε να αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά ανά λίτρο. Με βάση μέση κατανάλωση 70 λίτρων τον μήνα, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 50 ευρώ για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα.

Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατά την παρουσίαση έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στα εισοδηματικά κριτήρια του fuel pass, τα οποία -όπως επισημάνθηκε- είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, με λογική ανάλογη εκείνης που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου, το μέτρο καλύπτει περίπου τα τρία από τα τέσσερα εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι στόχος είναι η σχετική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα.

Η τρίτη παρέμβαση αφορά τον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα το αυξημένο κόστος των λιπασμάτων, το οποίο, όπως επισημάνθηκε, επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής και τελικά μεταφέρεται στις τιμές των τροφίμων. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται επιχορήγηση που θα καλύπτει το 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων. Δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες, αλλά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Η επιδότηση θα χορηγείται έπειτα από αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ενώ το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ

Η τέταρτη παρέμβαση αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όπως εξηγήθηκε, η κυβέρνηση θα αποζημιώνει τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στη βάση των εκπτώσεων που αυτές ήδη παρέχουν, προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των εισιτηρίων και να συγκρατηθούν στα περσινά επίπεδα. Το ετήσιο κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης υπολογίζεται στα 56 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την εξήγηση που δόθηκε, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες υποχρεούνται ήδη από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο να παρέχουν εκπτώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών, όπως φοιτητές, ανήλικα παιδιά, άτομα με αναπηρία και άλλες ομάδες. Μέχρι σήμερα, το κόστος αυτών των εκπτώσεων δεν αποζημιωνόταν. Με τη νέα παρέμβαση, η πολιτεία έρχεται να καλύψει αυτό το κόστος, ώστε να αποτραπεί η μετακύλιση της επιβάρυνσης στο γενικό επιβατικό κοινό, σε μια περίοδο μάλιστα που η αύξηση στα καύσιμα δημιουργεί πρόσθετη πίεση και στις θαλάσσιες μεταφορές.

Μέσα από αυτό το πακέτο παρεμβάσεων, η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει σε τέσσερα κρίσιμα μέτωπα της καθημερινότητας: στο κόστος μεταφοράς, στις τιμές των καυσίμων για τους πολίτες, στο αυξημένο βάρος που δέχονται οι αγρότες και στην πίεση που καταγράφεται στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Το στοίχημα, πλέον, είναι η ταχύτητα εφαρμογής και το κατά πόσο τα μέτρα αυτά θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως πραγματική ανάσα σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και συνεχών ανατιμήσεων.

Αναλυτικά η παρουσίαση των μέτρων

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:19 Πάτρα: Αναβίωσε η Ορκωμοσία των Αγωνιστών – «Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός μας εμπνέει» ΦΩΤΟ
15:11 Πέθανε στα 43 του ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Leonid Radvinsky
15:03 Κοντογεώργης: «Στοχευμένα και συνετά» τα μέτρα στήριξης – Τι είπε για Τέμπη και υποκλοπές
15:00 Πάτρα: Η πλατεία Γεωργίου έγινε αγκαλιά – Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down
14:54 ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα Μητσοτάκη: «Επιδοτούν την ακρίβεια αντί να την αντιμετωπίζουν»
14:51 Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη δίκη των Τεμπών: «Αυτό που έγινε στη Λάρισα ήταν φιάσκο, όχι δίκη»
14:42 Λέσβος: Απέκλεισαν τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου κτηνοτρόφοι και αγρότες για τον αφθώδη πυρετό
14:38 Χαμός στη Βουλή για τα ταξί: Σκληρή αντιπαράθεση Κυρανάκη με Βελόπουλο
14:35 Συνάντηση εργασίας στο υπουργείο  Τουρισμού για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου
14:21 Ιράν: Διαψεύδει Τραμπ για «παραγωγικές συνομιλίες» – «Υποχώρησε μετά τις απειλές μας»
14:20 Από τη Βαλένθια στην Πάτρα: Η Καρναβαλική Ακαδημία φέρνει ιδέες, εικόνες και νέους στόχους για το Πατρινό Καρναβάλι ΦΩΤΟ
14:18 Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες στα play offs και τα play outs
14:08 Ευχαριστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας για δωρεά 5.000 ευρώ στα Ευαγή Ιδρύματα
14:07 Έλεγχοι για παράνομη πώληση οπτικών ειδών: Αυστηρό πλαίσιο και πρόστιμα έως 1.000 ευρώ ημερησίως
14:00 Πάτρα: Το «Εξοικονομώ» ανεβάζει τις τιμές στην αγορά ακινήτων – Ισχυρή η επίδραση των ενεργειακών αναβαθμίσεων
13:52 ΚΥΣΕΑ: Πράσινο φως για MEKO, F-16 και F-35 – Νέος αρχηγός του Λιμενικού ο Χρήστος Κοντορουχάς
13:48 Βουλιαγμένη: Αγωνία για τον 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια – Σε εξέλιξη οι έρευνες στο «Πηγάδι του Διαβόλου»
13:41 Ιράν: «Στοπ» στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές με εντολή Τραμπ – Βουτιά 10% στο πετρέλαιο
13:40 Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ
13:36 Τουρισμός για Όλους 2026: Έρχονται επιταγές έως 600 ευρώ – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι είναι οι δικαιούχοι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ