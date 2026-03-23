Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ

Tτην εξειδίκευση των μέτρων που είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις παρεμβάσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή για να απορροφηθεί μέρος των επιπτώσεων που προκαλεί στην οικονομία η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ανοίγοντας την παρουσίαση, παραδέχθηκε ότι η ενεργειακή αστάθεια επηρεάζει συνολικά την οικονομική δραστηριότητα, επισημαίνοντας ότι όταν αυξάνονται οι τιμές στην ενέργεια, το αποτύπωμα περνά σχεδόν σε κάθε τομέα της οικονομίας. Όπως ανέφερε, η διάρκεια της κρίσης δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προβλεφθεί με ασφάλεια, γι’ αυτό και, όπως είπε, απαιτούνται παρεμβάσεις με ψυχραιμία, υπευθυνότητα και καθαρή στόχευση. Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε ως βασική αρχή ότι το κράτος οφείλει να στηρίζει κατά προτεραιότητα εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Το πρώτο μέτρο αφορά το diesel κίνησης. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, το κράτος επιδοτεί το diesel στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, με αποτέλεσμα το τελικό όφελος στην τιμή, μαζί με τον ΦΠΑ, να φτάνει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η κυβέρνηση συνδέει τη συγκεκριμένη παρέμβαση με το κόστος μεταφοράς, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση του diesel επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά επηρεάζει το σύνολο των προϊόντων. Το δημοσιονομικό κόστος για το συγκεκριμένο μέτρο στο δίμηνο υπολογίζεται στα 106 εκατομμύρια ευρώ.

Το δεύτερο σκέλος των μέτρων αφορά τα καύσιμα για τους πολίτες, μέσω fuel pass σε μορφή ψηφιακής κάρτας. Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε πρατήρια καυσίμων αλλά και σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Η ενίσχυση έχει υπολογιστεί έτσι ώστε να αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά ανά λίτρο. Με βάση μέση κατανάλωση 70 λίτρων τον μήνα, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 50 ευρώ για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα.

Κατά την παρουσίαση έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στα εισοδηματικά κριτήρια του fuel pass, τα οποία -όπως επισημάνθηκε- είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, με λογική ανάλογη εκείνης που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου, το μέτρο καλύπτει περίπου τα τρία από τα τέσσερα εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι στόχος είναι η σχετική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα.

Η τρίτη παρέμβαση αφορά τον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα το αυξημένο κόστος των λιπασμάτων, το οποίο, όπως επισημάνθηκε, επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής και τελικά μεταφέρεται στις τιμές των τροφίμων. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται επιχορήγηση που θα καλύπτει το 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων. Δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες, αλλά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Η επιδότηση θα χορηγείται έπειτα από αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ενώ το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Η τέταρτη παρέμβαση αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όπως εξηγήθηκε, η κυβέρνηση θα αποζημιώνει τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στη βάση των εκπτώσεων που αυτές ήδη παρέχουν, προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των εισιτηρίων και να συγκρατηθούν στα περσινά επίπεδα. Το ετήσιο κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης υπολογίζεται στα 56 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την εξήγηση που δόθηκε, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες υποχρεούνται ήδη από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο να παρέχουν εκπτώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών, όπως φοιτητές, ανήλικα παιδιά, άτομα με αναπηρία και άλλες ομάδες. Μέχρι σήμερα, το κόστος αυτών των εκπτώσεων δεν αποζημιωνόταν. Με τη νέα παρέμβαση, η πολιτεία έρχεται να καλύψει αυτό το κόστος, ώστε να αποτραπεί η μετακύλιση της επιβάρυνσης στο γενικό επιβατικό κοινό, σε μια περίοδο μάλιστα που η αύξηση στα καύσιμα δημιουργεί πρόσθετη πίεση και στις θαλάσσιες μεταφορές.

Μέσα από αυτό το πακέτο παρεμβάσεων, η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει σε τέσσερα κρίσιμα μέτωπα της καθημερινότητας: στο κόστος μεταφοράς, στις τιμές των καυσίμων για τους πολίτες, στο αυξημένο βάρος που δέχονται οι αγρότες και στην πίεση που καταγράφεται στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Το στοίχημα, πλέον, είναι η ταχύτητα εφαρμογής και το κατά πόσο τα μέτρα αυτά θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως πραγματική ανάσα σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και συνεχών ανατιμήσεων.

Αναλυτικά η παρουσίαση των μέτρων

