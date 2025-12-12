ΖΩΝΤΑΝΑ Η ομιλία Μητσοτσάκη στην ΚΟ της ΝΔ – Η εκλογή Πιερρακάκη σφραγίζει την επιστροφή του τόπου από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη

Με αιχμή την «ιστορική» –όπως τη χαρακτήρισε– εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, μιλώντας για οριστική επιστροφή της χώρας από τη χρεοκοπία στην ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό του 2026 ως καθοριστική επιλογή για τη συνέχιση της πορείας σταθερότητας και έθεσε το πλαίσιο της οικονομικής στρατηγικής έως το 2030.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ανάδειξη Έλληνα υπουργού στη θέση αυτή «σφραγίζει την επιστροφή της χώρας από την περίοδο της χρεοκοπίας στη σταθερή ανάπτυξη», αποδίδοντας το αποτέλεσμα στις θυσίες της κοινωνίας που –όπως είπε– αντιστάθηκε στον λαϊκισμό και επέλεξε τον ρεαλισμό.

«Πού βρίσκονται τώρα όλοι όσοι μιλούσαν για διεθνή απομόνωση και οικονομική αποτυχία;» διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό που ψηφίζεται στη Βουλή, χαρακτηρίζοντας την έγκρισή του «ρητή θετική απάντηση» στο ερώτημα αν η Ελλάδα συνεχίζει την ανοδική πορεία ή επιστρέφει σε αδιέξοδα. Τον περιέγραψε ως κοινωνικό και αναπτυξιακό σχέδιο, με μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της μεσαίας τάξης, των νέων, των οικογενειών και ιδιαίτερα των κατοίκων της περιφέρειας, ενώ επανέλαβε ότι ο στόχος παραμένει η διαρκής μείωση των φόρων και η αύξηση των αποδοχών.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 δεν αφορά μόνο την επόμενη χρονιά, αλλά ενσωματώνει τη συνολική εθνική στρατηγική μέχρι το 2030. «Η χώρα που σχεδιάζουμε είναι διαφορετική από αυτήν που παραλάβαμε», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι 2,9 δισ. ευρώ θα επιστρέψουν απευθείας στην κοινωνία μέσα από μόνιμες αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις.

