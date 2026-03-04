Μητσοτάκης στη Βουλή: «Η Ελλάδα είναι παρούσα όπου την καλεί το εθνικό καθήκον» – Αμυντική η αποστολή στην Κύπρο

Μήνυμα ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ετοιμότητα και αναλαμβάνει τις ευθύνες της στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων έστειλε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την παρέμβασή του στη συζήτηση για το νομοσχέδιο της επιστολικής ψήφου των αποδήμων Ελλήνων, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα «είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό και ειρηνικό χαρακτήρα.

Όπως σημείωσε, η ελληνική συνδρομή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας αλλά και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, με στόχο την αποτροπή απειλών κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Φρεγάτες και F-16 στην Κύπρο

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Κύπρου, αποστέλλοντας στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος.

«Η προσοχή μας στρέφεται και στην Κύπρο, που αποτελεί βραχίονα του ελληνισμού και βρίσκεται πιο κοντά στην εμπόλεμη ζώνη», σημείωσε.

Όπως αποκάλυψε, η Ελλάδα απέστειλε τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρρά» του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και τέσσερα μαχητικά F-16, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα «θέτει τις αναβαθμισμένες Ένοπλες Δυνάμεις στην υπηρεσία του Οικουμενικού Ελληνισμού».

Παράλληλα σημείωσε ότι μετά την Ελλάδα ακολούθησαν κινήσεις στήριξης προς την Κύπρο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, ενώ αναμένεται να κινηθούν αντίστοιχα και η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η στάση της Ελλάδας για τη Μέση Ανατολή

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «δραματικά γεγονότα μεγάλης έκτασης και έντασης με οικονομικές συνέπειες», επισημαίνοντας ότι οι γεωπολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται και η διεθνής αβεβαιότητα αυξάνεται.

«Η θέση της πατρίδας μας είναι σαφής. Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα», τόνισε.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η επόμενη ημέρα στο Ιράν θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και την αυτοδιάθεση του λαού του, αλλά και τον πλήρη έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος της χώρας ώστε να πάψει να αποτελεί απειλή για τη διεθνή και περιφερειακή ειρήνη.

Μέτρα για Έλληνες στο εξωτερικό

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις ενέργειες που έχουν γίνει για την προστασία Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή της κρίσης.

Όπως είπε, στο Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποιήθηκε μονάδα διαχείρισης κρίσεων, ενώ δημιουργήθηκαν πολλαπλές γραμμές επικοινωνίας και ειδικές πλατφόρμες για την υποστήριξη και τον επαναπατρισμό πολιτών.

Ήδη, όπως σημείωσε, επέστρεψε στην Ελλάδα η ομάδα Κ18 του Άρη καθώς και ομάδα Ελλήνων πολιτών από τη Βηθλεέμ, ενώ αντίστοιχες κινήσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα κάλεσε τους Έλληνες που βρίσκονται στις χώρες της περιοχής να επιδείξουν ψυχραιμία και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους.

Προληπτικά μέτρα για την οικονομία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την κρίση, επισημαίνοντας ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα και στις πρώτες ύλες θεωρούνται πιθανές.

«Τα αρμόδια υπουργεία είναι έτοιμα να αναπροσαρμόσουν τις κινήσεις τους. Εξετάζουμε προληπτικά μέτρα ώστε να απορροφηθούν κατά το δυνατόν οι συνέπειες», σημείωσε.

Ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει σε περίπτωση φαινομένων αισχροκέρδειας.

«Άλλο η αύξηση των τιμών λόγω διεθνών εξελίξεων και άλλο η κερδοσκοπία. Αν απαιτηθεί θα ληφθούν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο υπερβολικών ανατιμήσεων», τόνισε.

Έκκληση για πολιτική συναίνεση

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να δείξουν ενότητα μπροστά στις διεθνείς προκλήσεις.

«Είναι καιρός τα μικρά και κομματικά να υποχωρούν μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά», ανέφερε, ζητώντας η συναίνεση να επικρατήσει έναντι των διχαστικών συνθημάτων.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η εξωτερική και αμυντική πολιτική «δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά με εθνικά κριτήρια», προειδοποιώντας ότι ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν θα δημιουργήσει νικητές αλλά μόνο νέες κρίσεις και αστάθεια.

