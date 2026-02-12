ΖΩΝΤΑΝΑ Μετροπόντικας «Αθηνά»: Έφτασε στον Ευαγγελισμό ανοίγοντας τον δρόμο για τη Γραμμή 4 του Μετρό

Στον σταθμό Ευαγγελισμός φτάνει ο μετροπόντικας «Αθηνά», ένας από τους δύο τεράστιους μηχανισμούς που κατασκευάζουν τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα στην πρόοδο του μεγάλου δημόσιου έργου. Η κεφαλή του αναμένεται να εμφανιστεί στο σημείο όπου συναντώνται οι οδοί Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Η «Αθηνά», που ξεκίνησε τη διαδρομή της από την Κατεχάκη, έχει ήδη διανοίξει περίπου 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας. Ο μετροπόντικας, μήκους περίπου 100 μέτρων, αποτελεί βασικό εργαλείο τεχνογνωσίας για τη χώρα και, όταν ολοκληρώσει το έργο του, θα αποσυναρμολογηθεί, θα μεταφερθεί στην επιφάνεια και θα αποθηκευτεί, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί σε επόμενα κατασκευαστικά έργα.

Συνεχής εργασία και χιλιάδες δακτύλιοι σκυροδέματος

Με βάρδιες που καλύπτουν όλο το 24ωρο, περίπου 300 εργαζόμενοι έχουν συμβάλει στη διάνοιξη της σήραγγας, τοποθετώντας έως τώρα 3.393 δακτυλίους σκυροδέματος. Η πορεία της «Αθηνάς» έχει ήδη περάσει από περιοχές όπως το Γουδή, ο Ζωγράφος, τα Ιλίσια, η Πανεπιστημιούπολη και η Καισαριανή, ενώ τα υλικά εκσκαφής που έχουν απομακρυνθεί υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 400.000 κυβικά μέτρα.

Η διάρρηξη του τοιχίου στο φρέαρ —το λεγόμενο breakthrough στη γλώσσα των μηχανικών— αποτελεί κομβικό σημείο για την πρόοδο του έργου. Οι ομάδες της κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM συνεργάζονται στενά με στελέχη της Ελληνικό Μετρό, έχοντας πλέον εισέλθει στην τελική φάση αυτής της κατασκευαστικής διαδρομής.

Προχωρά και ο δεύτερος μετροπόντικας

Την ίδια ώρα, ο δεύτερος μετροπόντικας, η «Νίκη», κινείται από την αντίθετη πλευρά της γραμμής. Ξεκίνησε από το άλσος Βεΐκου και, αφού πέρασε από το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος», βρίσκεται πλέον λίγο μετά τον σταθμό «Πλατεία Κυψέλης», έχοντας διανοίξει περίπου 2.960 μέτρα σήραγγας — περίπου το 42% της δικής της διαδρομής.

Η πορεία της θα συνεχιστεί κάτω από σημαντικά σημεία της πόλης, όπως τα Δικαστήρια, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, η Ακαδημίας και το Κολωνάκι, με τελικό προορισμό και για τη «Νίκη» το φρέαρ Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το επόμενο στάδιο αφορά την κατασκευή των σταθμών, καθώς περίπου το 65% της σήραγγας της νέας γραμμής έχει ήδη ολοκληρωθεί.

