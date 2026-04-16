Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: «Ονειρεύεσαι την αυτοδυναμία της ΝΔ για να βγεις στη 2η θέση» – Επίθεση και στον ΣΥΡΙΖΑ

Δριμεία επίθεση σε όσους καλλιεργούν το κλίμα τοξικότητας με προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς που «μπορεί να γίνουν σφαίρες και να δημιουργείται ζούγκλα αθλιότητας» εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου με αφορμή τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία που περνάει ο Γιώργος Μυλώνακης.

«Σπιλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του» είπε φορτισμένος ο πρωθυπουργός υπενθυμίζοντας τις επιθέσεις που δέχθηκε τα προηγούμενα χρόνια και ο ίδιος και η οικογένειά του. Όπως είπε «είναι το ίδιο Documento που πυροβολούσε τη γυναίκα μου με ένα σκοπό να διαλύσει την οικογένεια μου και να έχετε πολιτικό όφελος. Αυτοί είστε. Για να χτυπηθώ εγώ και η οικογένεια μου. Η παράταξη τα παιδιά μας οι βουλευτές, όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης».

Μητσοτάκης για Μυλωνάκη: Σπιλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους

Παράλληλα με αφορμή τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή αλλά τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει επιλεκτικές διαρροές σε ΜΜΕ ούτε ελέγχους σε δόσεις, πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον πολιτικό ανταγωνισμό».

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή αλλά δεν δικαιολογούνται διαρροές

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα ανακοίνωσε ότι «η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται και να εκκαθαρίζονται το συντομότερο δυνατόν».

Διεμήνυσε, επίσης, ότι «ως πρωθυπουργός δεν πρόκειται να επιτρέψω να υπονομευθεί το έργο της ΕΥΠ» χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο να ναρκοθετείται από ανεύθυνες συζητήσεις που γίνονται ενίοτε αντεθνικό επιχείρημα»

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή

Διαβάστε επίσης: Μητσοτάκης στη Βουλή: Βολές για «δολοφονικό βούρκο», μήνυμα σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ΕΥΠ

Η ομιλία Μητσοτάκη λεπτό προς λεπτό:

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την πρωτολογία του ευχόμενος περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη. «Είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής από αυτή τη δοκιμασία και θα είναι κοντά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που εξέφρασε την πρόθεση να αναβληθεί η συζήτηση. Θέλω να γίνει η σημερινή συζήτηση γιατί θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε ευρύτερα για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και τις συνέπειες που αυτή η τοξικότητα έχει» είπε ο πρωθυπουργός.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, που ζήτησε τη συζήτηση για το κράτος δικαίου, ο κ. Μητσοτάκης είπε «λυπάμαι για το περιεχόμενο της πρότασης σας όσο και για τη συγκυρία. Ο διεθνής ορίζοντας σκοτεινιάζει το παρόν και εσείς επιλέγετε να αξιοποιήσετε το σημαντικό εργαλείο που έχετε για να αναμασάτε το παρελθόν. Σήμερα ζητούμενο είναι η ενότητα αλλά εσείς ανασύρεται εργαλεία διχασμού. Σήμερα δεν θα έπρεπε να μιλάμε τα ζητήματα κράτους δικαίου χωρίς να υποτιμώ τα θέματα αυτά. Θα έπρεπε να συζητούμε όσα γίνονται στο Ιράν, το Ισραήλ, τον Λίβανο για την αμυντική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο. Για τις σημαντικές αναπόδραστες συνέπειες στην ελληνική οικονομία και πως μπορούν αυτές να μετριαστούν. Αντί να συζητούμε αυτά που απασχολούν την ελληνική κοινωνία είμαστε εδώ για μια ακόμα φορά να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν τεθεί. Αντικρούοντας παλιές και έωλες κατηγορίες που έχουν κριθεί και διαψευστεί».

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη και αντιπολίτευση: Ενώ είναι ζητούμενο η ενότητα, εσείς ανασύρετε διχασμό 1

«Επιμένω στη μεγάλη αντίφαση του τι συζητούμε εμείς σήμερα τι συζητά η κοινωνία έξω και ποια είναι η πραγματική συγκυρία. Αδυνατούμε ως Βουλή να δούμε την χώρα μας σε ένα κόσμο που αλλάζει. Τη φυλακίζουμε σε μια στενή μικροκομματική ματιά. Με άλλα λόγια σε μια εποχή που οι κίνδυνοι πληθαίνουν γύρο μας και σε μια παγκόσμια οικονομία που κλυδωνίζεται και οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά δυσοίωνες έως τραγικές αδυνατούμε το αυτονόητο: να διακρίνουμε τα μεγάλα και σοβαρά από τα μικρότερα και λιγότερο σοβαρά» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Όσον αφορά το περιεχόμενο της πρότασης του κ. Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε ζητώντας «να συμφωνήσουμε σε κάποιους κοινούς ορισμούς για το τι εννοούμε ως κράτος δικαίου. Μια εκλεγμένη κυβέρνηση ένα κοινοβούλιο που νομοθετεί κανόνες με ισότιμη εφαρμογή. Δικαιοσύνη που δρα ανεξάρτητα και απονέμεται στην ώρα της και ένα δημόσιο που εξυπηρετεί τον πολίτη με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Κανείς σε αυτή την αίθουσα δεν θα ισχυριστεί ότι η χώρα μας βρίσκεται στο επίπεδο που όλοι θα θέλαμε. Το ερώτημα είναι αν τα τελευταία 7 χρόνια η χώρα προοδεύει ή οπισθοχωρεί; Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο πιο αξιόπιστος κριτής της πραγματικής κατάστασης; Εμείς οι ίδιοι με τα κομματικά μας καπέλα που εμείς θα θέλουμε να ωραιοποιήσουμε και εσείς εύλογα να ασκήσετε σκληρή κριτική; Ο αντικειμενικός κριτής δεν μπορεί να είναι παρά θεσμοί εκτός της πατρίδας μας. Έχω την έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής. Γνωρίζετε ότι αν υπάρχει κείμενο που γίνεται αποδεκτό πανευρωπαϊκά ως προς την κατάσταση κράτους δικαίου είναι το κείμενο αυτό. Φαντάζομαι το έχετε διαβάσει και διαπιστώσατε τη σημαντικότατη πρόεδρο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε τις χρόνιες ατέλειες μας να τις διορθώσουμε. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι έγκυροι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν λόγο να χαριστούν την ελληνική κυβέρνηση. Η έκθεση του Economist κατατάσσει τη χώρα μας ως χώρα πλήρους δημοκρατίες. Άλλες δεν είναι. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από άλλες χώρες. Οι τελευταίες έρευνες της Διεθνούς Διαφάνειας, κατεξοχήν οργανισμός με κριτική στη χώρα μας. Δεν είμαστε στη θέση που όλοι θα θέλαμε όμως καταγράφει πρόοδο».

Στο πλαίσιο αυτό θύμισε την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ που «απαντά ευθείας στα ζητήματα που συζητούμε σήμερα. Υπογραμμίζει ότι στον τόπο μας εφαρμόζεται επιτέλους συνολική στρατηγική κατά διαφθοράς και λογοδοσίας. Η Ελλάδα από όλες τις χώρες ΟΟΣΑ έχει τη 2η καλύτερη επίδοση ως προς την πρόοδο. Ποιο είναι το συμπέρασμα; Ο ΟΟΣΑ χαιρετίζει όσα εσείς καταγγέλλετε. Έχετε την κομματική σας σκοπιμότητα και άρα θα εμπιστευτώ την αξιοπιστία του ΟΟΣΑ παρά τις φθηνές καταγγελίες του ΠΑΣΟΚ. Επικαλούμαι τα πραγματικά δεδομένα καθώς το Κράτος δικαίου δεν μπορεί στην πρώτη ευκαιρία να γίνεται εύκολη ταμπέλα σε μεμονωμένα περιστατικά και σύνθημα για αντιπολιτευτικά συνθήματα ή επιχειρήματα που μεγεθύνουν την κατάσταση».

«Σήμερα αντί για 4 χρόνια ο προσδιορισμός δικάσιμου στο πρωτοδικείο γίνεται σε 7 μήνες. Όταν μιλάμε για κράτος δικαίου είναι το κράτος που λειτουργεί υπέρ του πολίτη. Είναι το ψηφιακό κράτος που εξυπηρετεί τον πολίτη απρόσωπα. Είναι κράτος δικαίου οι συντάξεις να απονέμονται σε λίγους μήνες αντί για πολλά χρόνια. Είναι κράτος δικαίου να γίνονται οι μεταγραφές στα πανεπιστήμια με. Τρόπο διάφανο χωρίς παρέμβαση κάποιου που θέλει να εξυπηρετήσει φίλο ή ψηφοφόρο του. Ας μην κοροϊδευόμαστε κάποια πεδία ήταν κατεξοχήν χώροι παρεμβάσεων όπως να σβήσεις μια κλήση. Όλα αυτά είναι παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν τους πολίτες απρόσωπα αλλά φιλικά. Κατά το ΠΑΣΟΚ τα ρουσφέτια ξεκίνησαν το 2019. Ας γελάσω. Κράτος Δικαίου συνιστούν και τα δικαιώματα. Είναι κράτος δικαίου ο προσωπικός βοηθός όταν οι πολίτες μπορούν να έχ9υν κάποιον δίπλα του. Είναι κράτος δικαίου τα φάρμακα να πηγαίνουν στο σπίτι ενός ασθενούς. Είναι και η ψηφιακή κάρτα εργασίας που προστατεύει τον εργαζόμενο από τις αυθαιρεσίες εργοδοτών. Είναι κράτος δικαίου και η τελευταία προσπάθεια κατά ψηφιακού εθισμού. Η ανακοίνωση για την απαγόρευση κάτω των 15 ετών δεν σχολιάστηκε από κανέναν σας. Ως να μην έγινε. Πιστεύετε ότι στα τραπέζια το Πάσχα συζητούσε αυτά που εμείς συζητούμε σήμερα. Ο κόσμος συζητούσε ότι τα παιδιά τους είναι κολλημένα στα κινητά. Είστε τόσο εκτός κοινωνίας που δεν βρήκατε μια λέξη να πείτε για αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Θα πρέπει επίσης να αθροίσετε κι άλλες μεταρρυθμίσεις όπως επιστολική ψήφο. Αλλά και τη διευκόλυνση για τις άρσης ασυλίας».

«Πριν εκτοξεύσετε κατηγορίες κατά αυτής της παράταξης να θυμάστε ότι η άρση ασυλίας δεν συνεπάγεται ενοχή. Απεναντίας για τον βουλευτή είναι ο πιο γρήγορος δρόμος προς την δικαίωση. Πριν μιλήσετε για την πλειοψηφία υπόδικων κοιταχτείτε καλύτερα στον καθρέφτη ως μειοψηφία υπόδικων. Οι περισσότεροι των οποίων έχουν αρθεί η ασυλία τους τα τελευταία χρόνια δεν είναι από την ΚΟ της ΝΔ» τόνισε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.

ΟΠΕΚΕΠΕ και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο πρωθυπουργός είπε «είναι θεσμός ενεργός που ερευνά σε πολλές χώρες. Είναι ψέμα ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια. Ο Θεσμός έγινε για πρώτη φορά το 20-20 στηρίχθηκε από την κυβέρνηση αυτή προφανώς δεν μπορούσε να ερευνήσει άλλες υποθέσεις άλλες διακυβέρνησης. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της αλλά δεν δικαιολογεί επιλεκτικές διαρροές ούτε ελέγχους σε δόσεις. Πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν υπολήψεις. Το ξέρουμε καλά όλοι μας όσοι εκλεγόμαστε με σταυρό. Άλλο το ενδιαφέρον του βουλευτή για τον πολίτη που έρχεται στο γραφείο του και άλλο αποδεδειγμένη ποινική πράξη. Είναι προς τιμή των βουλευτών που ζήτησαν την άρση ασυλίας τους για. Α αποδείξουν την αθωότητά τους. Αυτό που ζητώ από την ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι να κάνει γρήγορα τη δουλειά της και γρήγορα να αποφασίσει ποιες υποθέσεις θα στείλει ακροατήριο και ποιες θα αρχειοθετήσει. Μόνο τότε θα δείξει την ουδετερότητα της»

Με αφορμή, δε, αυτή την αναφορά, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι «η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται και να εκκαθαρίζονται το συντομότερο δυνατόν».

ΕΥΠ

«Έρχομαι στην κορωνίδα του αιτήματος σας για τις υποκλοπές. Έχει συζητηθεί ξανά και έχει κριθεί 2 φορές εκλογικά. Επαναλαμβάνω ότι τότε που ανέκυψε το θέμα ανελήφθη η πολιτική ευθύνη και έγιναν οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Επιχειρείτε συστηματικά μια σύγχυση ανάμεσα σε νόμιμες επισυνδέσεις και ενδεχόμενη χρήση λογισμικών που απασχολούν όλο τον πλανήτη. Η πρόσφατη εξέλιξη αφορά απόφαση Αρείου Πάγου που επέστρεψε φάκελο στη δικαιοσύνη και η νέα απόφαση πρωτοδικείου. Όμως, κ. Ανδρουλάκη ο Άρειος Πάγος είναι καλός όταν καταδικάζει τη Χρυσή Αυγή και κακός τώρα. Ας αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του και να δούμε τελεσίδικη απόφαση» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Διεμήνυσε, μάλιστα, ότι «ως πρωθυπουργός δεν πρόκειται να επιτρέψω την υπονόμευση του έργου της ΕΥΠ. Όχι μόνο γιατί βοηθά καθοριστικά σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και μέρα νύχτα συνδράμει στη διαμόρφωση εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής γιατί ειδικά σήμερα διενεργεί ρόλο εξαιρετικά κρίσιμο. Κάποιοι σε αυτή την αίθουσα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι μυστικές υπηρεσίες έχουν πολλές επιτυχίες που πρέπει να μένουν κρυφές. Η δράση τους είναι απαράδεκτο να ναρκοθετείτε από ανεύθυνες προσεγγίσεις και σε μια βάση αντεθνικής δράσης άλλων δυνάμεων εκτός συνόρων».

Τοξικότητα

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα με το οποίο ξεκίνησα την τοποθέτησή του «με την ευρεία έννοια αφορά το κράτος δικαίου και της τοξικότητας που περιβάλει την κοινωνία μας. Τοξικότητα που εκπορεύεται από συγκεκριμένα κόμματα και αρχηγούς. Είναι τοξικός βούρκος που πνίγει την κοινωνία. Μερικές φορές οι λέξεις γίνονται σφαίρες και μετατρέπουν τη ζωή μας σε ζούγκλα και εμποδίζουν την κοινή γνώμη να βγάζουν συμπεράσματα. Πριν από δύο εβδομάδες το Documento κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο για τον Μυλωνάκη. Είδα τον Γιώργο Μυλωνάκη αφού δημοσιεύθηκε. Ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο, θα πρέπει να αποδείξει ότι αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες και το απέδειξε με ανάρτηση που έκανε. Όμως έχετε αναρωτηθεί εσείς που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς το ψυχολογικό βάρος που σηκώνουν όσοι γίνονται αποδέκτες και να φτάσει αυτός ο άνθρωπος να παλεύει για τη ζωή του. Το ίδιο το Documento που πυροβολούσε την οικογένεια μου για να τη διαλύσει και να έχετε πολιτικό όφελος, Αυτοί είστε. Για να χτυπηθώ εγώ η οικογένεια μου. η παράταξη τα παιδιά μας οι βουλευτές, όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης».

«Η Χάνα Άρεντ έλεγε ότι η ηθική εξόντωση του άλλου είναι το πρώτο βήμα προς τον φασισμό» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας σε φωνές της αντιπολίτευσης «τα κάναμε εμείς αυτά; Δεν ντρέπεστε λίγο;».

Τι είπε στην δευτερολογία του ο πρωθυπουργός

«Η δικαιοσύνη ούτε εκβιάζεται ούτε μπορεί να γίνει αντικείμενο μπούλινγκ», είπε για την Ζωή Κωνσταντοπούλου στην δευτερολογία του ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι είναι «πολύ σημαντική η δίκη των Τεμπών για να αφεθεί στις δικές σας ορέξεις»

Γιατί όλα όσα λέτε δεν απηχούνται σε καμία έγκριτη διεθνή παρουσίαση, γιατί η Κομισιόν δεν λέει τίποτα;» διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός.

Για το ΟΠΕΚΕΠΕ είπε κατά του ΠΑΣΟΚ θυμίζοντας λόγια του Θεόδωρου Πάγκαλου ο οποίος είχε πει σε μέλη του ΠΑΣΟΚ: «Θέλω να μιλήσουμε μεταξύ κλεπτών»

«Και τα 2 κόμματα έχουν ευθύνες, εγώ τις αναγνώρισα για λογαριασμό της παράταξής μου», είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός.