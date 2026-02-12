Παναγόπουλος: «Δεν παραιτούμαι» – Απαντήσεις για κατάρτιση, αιχμές για στοχοποίηση και δικαστικό αγώνα

Τη θέση του ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την προεδρία της ΓΣΕΕ επανέλαβε ο Γιάννης Παναγόπουλος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας ότι η παρουσία του δεν επηρεάζει τη διερεύνηση της υπόθεσης των προγραμμάτων κατάρτισης και πως έχει υποχρέωση να οδηγήσει την παράταξή του στο συνέδριο.

Όπως δήλωσε, δεν προτίθεται να παραιτηθεί, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε –όπως είπε– με υποχώρηση απέναντι σε όσους τον κατηγορούν. Υπενθύμισε ότι βρίσκεται στη θέση του από το 2006 και ανέφερε πως διαχειρίστηκε δύσκολες περιόδους, όπως τα χρόνια των μνημονίων και τις πιέσεις που ακολούθησαν.

Αναφερόμενος στη σχέση ΠΑΣΚΕ και ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε την αυτονομία της συνδικαλιστικής παράταξης, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να συνδέονται ευθύνες κομματικών σχηματισμών με ζητήματα που αφορούν συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ άφησε αιχμές για όσους ζητούν την παραίτησή του, κάνοντας λόγο για πιέσεις και συγκρούσεις συμφερόντων, ενώ υποστήριξε ότι οι κατηγορίες σε βάρος του είναι αβάσιμες και ότι δεν προτίθεται να επιτρέψει –όπως είπε– να χρησιμοποιηθεί το όνομά του σε πολιτικές ή άλλες αντιπαραθέσεις.

Αναφέρθηκε επίσης σε δημοσιεύματα για προσωπικά περιουσιακά στοιχεία, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για παρερμηνείες και ότι ορισμένες αναφορές είναι ανακριβείς. Παράλληλα, σημείωσε ότι σκοπεύει να προσφύγει τόσο στα ελληνικά όσο και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Για τα προγράμματα κατάρτισης, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν έργα ύψους 73 εκατ. ευρώ, χαρακτηρίζοντας σχετικές αναφορές αναληθείς. Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο ένα πρόγραμμα υλοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ, με μικρό ποσοστό να αφορά τη ΓΣΕΕ, ενώ –όπως είπε– οι διαδικασίες ελέγχθηκαν και κρίθηκαν ορθές.

Τόνισε ακόμη ότι καμία ανάθεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενο έλεγχο από διαπαραταξιακή επιτροπή και επανέλαβε ότι η Συνομοσπονδία δεν υλοποιεί ούτε αναθέτει προγράμματα κατάρτισης.

Ο κ. Παναγόπουλος σημείωσε ότι η υπόθεση έχει λάβει διαστάσεις που, όπως είπε, επηρεάζουν την προσωπική και δημόσια εικόνα του, κάνοντας λόγο για έντονη πίεση και διαδικτυακό διασυρμό. Πρόσθεσε ότι θα επικεντρωθεί στη δικαστική διερεύνηση, την οποία χαρακτήρισε δύσκολη προσωπική δοκιμασία.

Τέλος, εξέφρασε προβληματισμό για τη χρονική συγκυρία κατά την οποία αναδείχθηκε η υπόθεση, συνδέοντάς τη με τη δημόσια παρουσία του σε συζητήσεις για εργασιακά ζητήματα, ενώ επανέλαβε ότι οι θέσεις του θα επιβεβαιωθούν μέσα από τη δικαστική διαδικασία.

