«Ζύγισα τους παίκτες, αν κάποιος πάρει τρία κιλά στις γιορτές δεν θα παίξει με τη Νότιγχαμ», δήλωση έπος από Γκουαρδιόλα!

«Είναι προφανές πως δεν θα τους πω να μην φάνε κατά τη διάρκεια των εορτών αλλά οφείλω να τους ελέγξω»

«Ζύγισα τους παίκτες, αν κάποιος πάρει τρία κιλά στις γιορτές δεν θα παίξει με τη Νότιγχαμ», δήλωση έπος από Γκουαρδιόλα!
22 Δεκ. 2025 23:39
Pelop News

Καθώς υπάρχει διακοπή των πρωταθλημάτων για την περίοδο των εορτών οι προπονητές των ομάδων αγχώνονται και ο Πεπ Γκουαρντιόλα ανέδειξε το γεγονός με μία φοβερή δήλωση-προειδοποίηση προς τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι.

ΠΣΑΤ: Η Εθνική πόλο Γυναικών κορυφαία ομάδα για το 2025!

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα τόνισε ότι ζύγισε τους παίκτες του και θα το κάνει ξανά τα Χριστούγεννα, που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις, ώστε αν ένας παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι επιστρέψει τρία κιλά βαρύτερος να τον… κόψει από την αποστολή για τον αγώνα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε τα εξής: “Ζυγίζω όλους τους παίκτες μας. Στις 25 Δεκεμβρίου θα τους ελέγξω ξανά και θα δούμε πόσα κιλά θα έχουν πάρει σε αυτές τις τρεις ημέρες ξεκούρασης. Είναι προφανές πως δεν θα τους πω να μην φάνε κατά τη διάρκεια των εορτών αλλά οφείλω να τους ελέγξω.

Εάν κάνουν υπερβολές κατά τη διάρκεια της χριστουγενιάτικης διακοπής θα πρέπει να τους αποκλείσω από τον αγώνα με την Νότιγχαμ. Φανταστείτε έναν παίκτη, που είναι τέλειος σήμερα, να επιστρέψει στις προπονήσεις τρία κιλά βαρύτερος. Θα μείνει στο Μάντσεστερ”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 «Μας είχαν πει ότι μπορεί να μη μιλούσε ποτέ κανονικά και σήμερα μιλάει τρεις γλώσσες», ο Δημήτρης Παπανικολάου για την κόρη του, που διαγνώστηκε με αυτισμό
23:39 «Ζύγισα τους παίκτες, αν κάποιος πάρει τρία κιλά στις γιορτές δεν θα παίξει με τη Νότιγχαμ», δήλωση έπος από Γκουαρδιόλα!
23:19 Πάτρα: Πολεμική επίθεση σε 25χρονο με ρόπαλα και γροθιές!
22:55 H Κίμπερλι Γκιλφόιλ μόνιμη στον Κωνσταντίνο Αργυρό, ΦΩΤΟ
22:45 Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς επέστρεψε στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου
22:25 ΗΣΑΠ: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες στα Κάτω Πατήσια
22:19 Χαζάπης στον Peloponnisos FM: «Η Πάτρα αγαπά την πυγμαχία, έχουμε αγαστή συνεργασία»
22:15 Αγρότες: Με μπλόκα θα ξεκινήσει η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων, τι ισχύει, πώς έχουν τα δεδομένα. Καταγγελία κατά της κυβέρνησης
22:05 Αποκάλυψη Μπάλντουιν: Σκέφτηκε να αυτοκτονήσει όταν του απαγγέλθηκαν για δεύτερη φορά κατηγορίες για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς
21:55 Ο Λεβαδειακός του πρώην της Παναχαϊκής στο +6 από τον Παναθηναϊκό
21:50 Φρικιαστικό έγκλημα, δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του με ψαλίδι γιατί πίστευε ότι ήταν συνοδός πολυτελείας, ΒΙΝΤΕΟ
21:41 Τραμπ: Καρατομεί πάνω από 20 πρέσβεις των ΗΠΑ που είχαν διοριστεί επί Μπάιντεν
21:30 Οδηγός ηλεκτρικού πατινιού παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και έχασε τη ζωή του!
21:21 ΠΣΑΤ: Προπονητής της χρονιάς ο Χάρης Παυλίδης
21:11 «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»: Πάνω από 1.000 παραβάσεις στην Ελλάδα σε μία εβδομάδα
21:00 ΠΣΑΤ: Η Εθνική πόλο Γυναικών κορυφαία ομάδα για το 2025!
20:51 Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή του σχολείου του! ΒΙΝΤΕΟ
20:41 ΠΣΑΤ: Η Ελευθερία Πλευρίτου κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς
20:31 Φινλανδία: Αυξάνει το όριο ηλικίας των εφέδρων στα 65 έτη!
20:21 ΠΣΑΤ: Ο Εμμανουήλ Καραλής κορυφαίος Έλληνας αθλητής για το 2025!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ