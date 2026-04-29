1.000 νέες προσλήψεις γιατρών στο ΕΣΥ

Μεγάλη προκήρυξη για νοσοκομεία σε Αττική και Περιφέρεια

29 Απρ. 2026 22:05
Pelop News

Χίλιες νέες θέσεις γιατρών πρόκειται να προκηρυχθούν άμεσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), με στόχο οι προσλήψεις να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Την ανακοίνωση έκανε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Όπως ανέφερε, η νέα προκήρυξη αφορά 1.000 θέσεις γιατρών σε νοσοκομεία της Αττικής και της Περιφέρειας, ξεπερνώντας τον αρχικό σχεδιασμό που προέβλεπε 850 προσλήψεις.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι οι θέσεις κατανέμονται σε όλη την επικράτεια, καλύπτοντας τόσο μεγάλα νοσοκομεία όσο και μικρότερα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας. «Θα καλύψουμε όλες τις περιοχές», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι με βάση την αυξημένη συμμετοχή υποψηφίων στις προηγούμενες προκηρύξεις, υπάρχει αισιοδοξία ότι το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων θα καλυφθεί.

Επιπλέον, ο κ. Θεμιστοκλέους επισήμανε ότι έχει επιταχυνθεί σημαντικά η διαδικασία διορισμών. Σύμφωνα με τον νέο τρόπο λειτουργίας, από την ημέρα της προκήρυξης μέχρι τον διορισμό των γιατρών μεσολαβεί κατά μέσο όρο χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

