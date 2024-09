10 ταινίες για τα βράδια του Φθινοπώρου! 

Ο Σεπτέμβριος φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος του και παρόλο που ο καιρός ακόμα… μας κάνει νάζια με καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες, από τη μια η ατμόσφαιρα, από την άλλη το βραδάκι η ζακετούλα που -πλέον- χρειάζεται ολίγον τι, και βεβαίως η όρεξη για μια ωραία ταινιούλα αραχτοί το βραδάκι ασχέτως αν είναι Σάββατο βράδυ με ρεπό την επομένη ή όχι, αποτελεί ένα δέλεαρ αν αξίζει κι η ταινία!

Πάμε λοιπόν, να δούμε μερικές προτάσεις για τις νύχτες του Φθινοπώρου…

1. When Harry Met Sally (1989)

Η Meg Ryan και ο Billy Crystal στην ταινία «When Harry Met Sally», είναι… κάτι σαν εχθροί που τελικά θα βρεθούν μαζί εραστές σε αυτή την άκρως κλασική ρομαντική ταινία. Πηγαίνουμε πίσω στον χρόνο και στο φθινόπωρο του 1997 με ένα road trip των πρωταγωνιστών από το Σικάγο στη Νέα Υόρκη. Στο δρόμο, διαφωνούν πάνω στο αν οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν να είναι πλατωνικοί φίλοι. Δέκα χρόνια αργότερα -σε μια τυχαία συνάντηση σε ένα βιβλιοπωλείο- θα προσπαθήσουν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα…

2. Little Women (2019)

Πριν τη μεταφορά της Barbie από τη Greta Gerwig, υπήρχε η Jo March, η δυναμική πρωταγωνίστρια του αγαπημένου μυθιστορήματος Little Women της Louisa May Alcott. Σε αυτή τη μεταφορά της Gerwig, μας υποδέχεται μία πανέμορφη φθινοπωρινή New England και οι αδελφές March. H Gerwig δεν ξεχνά να προσθέσει το δικό της κοινωνικό σχόλιο και ρομαντισμό στην κλασική ιστορία, με εξαιρετικά αποτελέσματα και ζεστή καρδιά.

3. Crossing Delancey (1998)

Το φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη έχει κάτι το ιδιαίτερο και σύμφωνα με την Billie Holiday. Τίποτα δεν μπορεί να το μαγνητίσει τόσο όμορφο όπως στην ταινία Crossing Delancey της Joan Micklin Silver. Το story αυτής της ταινίας, ακολουθεί τα βήματα της Isabelle Grossman, μίας Νεοϋορκέζας, η οποία εργάζεται σε ένα βιβλιοπωλείο και ψάχνει μία πιο λαμπερή ζωή, μόνο που η Εβραία γιαγιά της θέλει να παντρευτεί και να αποκατασταθεί. Τελικά, την προξενεύουν με τον ιδιοκτήτη ενός μαγαζιού με τουρσιά. Δεν τον θέλει και τόσο, αλλά αφού τον γνωρίσει καλύτερα, ξεκινάει ένα ειδύλλιο. Μία γλυκιά και ζεστή ιστορία για την οικογένεια, την αγάπη και αυτό που τελικά βρίσκεις από εκεί που δεν το περιμένεις.

4. If Beale Street Could Talk (2018)

Η ταχύτητα δεν αντιπροσωπεύει αυτό το όμορφο ρομαντικό μυθιστόρημα του James Baldwin, το οποίο μεταφέρθηκε το 2018 στην οθόνη από τον Barry Jenkins. Ο Jenkins παρέδωσε μία ιστορία με το δικό του στιλ και χάρη, δίνοντας ζωή σε αυτή τη βασανιστική ιστορία. Οι Kiki Layne και Stephan James παίζουν τους Tish και Fonny, ένα νεαρό ζευγάρι στο Harlem στα 70s, που είναι ερωτευμένοι και θέλουν να ξεκινήσουν μία οικογένεια. Μπαίνουν τρομακτικά εμπόδια όταν ο Fonny αδίκως κατηγορείται για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε. Το φιλμ του Jenkins ‘αιχμαλωτίζει’ το τραύμα των διακρίσεων και προκαταλήψεων και πώς να το ξεπεράσεις μέσα από τον έρωτα, με φόντο το φθινοπωρινό Harlem.

5. Practical Magic (1998)

Δύο αδελφές μάγισσες με μια κατάρα που… τις κυνηγά οικογενειακώς, αναζητούν την αληθινή αγάπη αποφεύγοντας την ίδια στιγμή έναν ντετέκτιβ. Ένα ρομάντζο που προκαλεί ανατριχίλα με σκηνές στον γραφικό καμβά της Νέας Αγγλίας.

6. Knives Out (2019)

Μυστήριο που διαδραματίζεται με φθινόπωρο background. Μια δυσλειτουργική οικογένεια συγκεντρώνεται για ένα πάρτι. Ο ντετέκτιβ ερευνά έναν φόνο. Η έκπληξη είναι στοιχείο της ταινίας όπως και των ηθοποιών της, τι κρύβεται πίσω από τους χαρακτήρες της οικογένειας και ποιο το κίνητρο του δολοφόνου για το έγκλημα που ερευνάται;

7. Good Will Hunting (1997)

Ένας ιδιοφυής επιστάτης ανακαλύπτει τις δυνατότητές του. Αντιμετωπίζει νομικά προβλήματα και κάνει ψυχοθεραπεία. Πρόκειται για μια συγκινητική ιστορία με ένα ταλαντούχο καστ, που μας μαθαίνει κάποια πράγματα για την ίδια τη ζωή και -τελικά- για κάποια πράγματα που μας καθορίζουν σε αυτήν και δεν μπορούμε να τα κρύψουμε ή να τα αποφύγουμε…

8. The Cabin in the Woods (2012)

Τι γίνεται όταν μια παρέα φίλων πηγαίνει σε μια απομονωμένη καλύβα και βρίσκει τον τρόμο σε κάθε γωνιά; Αυτή η ταινία ανατρέπει τα κλασικά κλισέ τρόμου και προσφέρει μια φρέσκια, ατμοσφαιρική εμπειρία. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για κάποια πράγματα όταν “πέφτει” η νύχτα…

9. «You’ve Got Mail» (1998)

Οι Τομ Κρουζ και Μεγκ Ράιαν πρωταγωνιστούν σε μια από τις πιο κλασικές ρομαντικές κομεντί της δεκαετίας του 1990. Η ταινία σε σκηνοθεσία και σενάριο Νόρα Έφρον, μεταφέρει τον θεατή σε όλες τις εποχές του χρόνου αλλά η εξέλιξη στη σχέση των Τζο Φοξ και Καθλίν Κέλι «φωτίζεται» περισσότερο το φθινόπωρο. Σε αυτό βοηθά και η ατάκα που ακούγεται: «Don’t you just love New York in the fall?».

10. «Sweet November» (2001)

Μετά από έναν Νοέμβριο που πέρασε μαζί με τη Σάρα (Σαρλίζ Θέρον), ο Νέλσον (Κιάνου Ριβς) ανακαλύπτει ξανά την ευτυχία. Ωστόσο, όταν η πικρή και μελαγχολική αλήθεια της Σάρα βγαίνει στο φως, εκείνος θα προσπαθήσει να επαναφέρει την ευτυχία στη ζωή της.

Λοιπόν, εσείς με ποια θα ξεκινήσετε απόψε;

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News