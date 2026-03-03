100 χρόνια ΕΣΗΕΠΗΝ: Ένας αιώνας περιφερειακής δημοσιογραφίας, αγώνων και ιστορίας

Έναν αιώνα αδιάλειπτης παρουσίας, συνέπειας και προσφοράς στην δημοσιογραφία και την κοινωνία συμπληρώνει η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.), η μεγαλύτερη γεωγραφικά Ένωση Συντακτών της Ελλάδας.

Η επέτειος αυτή δεν αποτελεί απλώς ένα ορόσημο, αλλά μια ευκαιρία για την ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου της ενημέρωσης, της δεοντολογίας και της ελευθεροτυπίας στην περιφέρεια.

Η ΕΣΗΕΠΗΝ τιμώντας τον έναν αιώνα διαδρομής της διοργανώνει κύκλο επετειακών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τίτλο: «Γράφοντας ιστορία…».

Η αυλαία θα ανοίξει, στις 27 Μαρτίου 2026, με μια λαμπρή εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ένα ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας θα ξεδιπλωθεί μέσα από αναφορές αλλά και από τα μοναδικά εκθέματα και τεκμήρια του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, το οποίο, φέτος, συμπληρώνει 70 χρόνια παρουσίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε αρκετές πόλεις της γεωγραφικής περιφέρειας της Ενώσεως, θα λάβουν χώρα εκδηλώσεις, συνέδρια, εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις υψηλού επιπέδου.

Σκοπός της ΕΣΗΕΠΗΝ είναι η καταγραφή της σημαντικής πορείας του περιφερειακού Τύπου στα εκατό χρόνια προσφοράς της, η επιμόρφωση και η ενίσχυση των νέων δημοσιογράφων, η ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ δημοσιογράφων και των τοπικών κοινωνιών, αλλά και ο προβληματισμό για το μέλλον της δημοσιογραφίας στην ψηφιακή εποχή.

Σε μια εποχή που η έγκυρη και αξιόπιστη δημοσιογραφία βάλλεται, η Ένωση Συντακτών, μάχεται καθημερινά για να αναδείξει πως τον σημαντικό της ρόλος ως ς πυλώνα της δημοκρατίας και ως πηγή αξιόπιστης ενημέρωσης. Αποτελεί χρέος της η διαφύλαξη της πολύτιμης πνευματικής κληρονομιάς και παρακαταθήκης αγώνων που μετρά εκατό ολόκληρα χρόνια.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ…

Η «γέννηση» της Ένωσης των Συντακτών των Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, δεν συνέπεσε με την πρώτη εμφάνιση της δημοσιογραφίας στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή. Σημειώθηκε 100 περίπου χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ελληνικής εφημερίδας, του «Αχαϊκού Κήρυκος», του οποίου η έκδοση άρχισε τον Ιούνιο του 1840, με συντάκτη τον Νικόλαο Μανιάκη.

Χρονιά – σταθμός αποτέλεσε το 1926, οπότε συγκροτήθηκε η «Ένωσις Συντακτών Πατραϊκών Εφημερίδων». Πρόεδρος στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ο Σπύρος Κουμανιώτης, γραμματέας ο Θέμης Σωτηρίου και ταμίας ο Χρήστος Λαμπρόπουλος, ως ταμίας.

Το 1939, η «Ένωσις Συντακτών Πατραϊκών Εφημερίδων» έπαψε υποχρεωτικά να υφίσταται και στη θέση της συγκροτήθηκε, με βάση τον νόμο 1093 η ΕΣΗΕΠΗΝ. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το συγκρότησαν οι πατρινοί δημοσιογράφοι, Μάκης Αθανασίου ως πρόεδρος, Ηλίας Δημόπουλος ως αντιπρόεδρος, Βρασίδας Λευτάκης ως γενικός γραμματέας, Χρήστος Λαμπρόπουλος ως ταμίας και Κώστας Καγκελάρης ως απλός σύμβουλος.

Τον Νοέμβριο του 1945 συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΠΗΝ, το οποίο αποτέλεσαν ο Κώστας Καγκελάρης ως πρόεδρος, ο Δημήτρης Λάγαρης ως αντιπρόεδρος, ο Παναγιώτης Γιαννακόπουλος ως γενικός γραμματέας, ο Βρασίδας Λευτάκης ως ταμίας και ο Ηλίας Δημόπουλος ως απλός σύμβουλος.

Από το 1950 και μετά, η διοίκηση της ΕΣΗΕΠΗΝ άρχισε να αναπτύσσει αξιόλογη δράση.

Το 1957, επί προεδρίας του Δημήτρη Λάγαρη, πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα τα εγκαίνια ενός μοναδικού στην Ελλάδα Μουσείου Τύπου. Όλα αυτά τα χρόνια, τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΠΗΝ έχουν αναπτύξει αξιοσημείωτες δραστηριότητες σε ποικίλους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, πέραν από τις συνδικαλιστικές τους παρεμβάσεις, που έχουν γνώμονα την αποτελεσματικότερη προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου σε περιφερειακό επίπεδο και για την παράλληλη εφαρμογή από μέρους όλων των συντακτών της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



