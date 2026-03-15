12 νεκροί σε Νοσοκομείο στο Λίβανο από βομβαρδισμό Ισραηλινών

Δώδεκα νεκροί είναι ο απολογισμός από το χτύπημα του Ισραήλ σε νοσοκομείο, κοντά στην Τύρο του Λιβάνου.

Το νοσοκομείο έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, έχοντας μπει στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων που υποστηρίζουν ότι αποτελούσε κάλυψη για τη δράση της Χεσμπολάχ.

Στο κατεστραμμένο κτίριο – έχουν χτυπηθεί και τα ασθενοφόρα – βρέθηκαν με δική τους ευθύνη δημοσιογράφοι από διεθνή Μέσα Ενημέρωσης και Μέσα του Λιβάνου.

