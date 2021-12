Με θέατρο σκιών, μουσική και εικαστικά συνεχίζονται οι Χριστουγεννιάτικες δράσεις

Με τρείς νέες θεματικές ενοτήτες συνεχίζονται από την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου οι εκδηλώσεις που διοργανώνει και φέτος ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου της Πάτρας για τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά.

Οι ενότητες περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση συναυλιών από καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου στην οδό Ρήγα Φεραίου και Αράτου, παραστάσεων θέατρου Σκιών στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας και Εικαστικό Εργαστήρι για παιδιά, από καθηγητές (Ζωγράφους & Κεραμίστες) του Εικαστικού Τμήματος, στην πλατεία Γεωργίου.

Θεματική ενότητα συναυλιών

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού Ωδείου – ώρα 20:00

E. Elgar : Serenade, P. Tchaikovsky : Valse, I. Brahms Hungarian dances No 2, No 5, Ι .Strauss : ΄΄Tales from the Vienna Woods΄, At Christmas time – Around the world

Συμμετέχουν : Μ. Σαφάροβα (βιολί), Γ. Τόκαρεβ (βιολί),Ρ. Σμαγκούλοβ (βιόλα),Ν. Κομισσάροβ (τσέλο),

Β. Καραπετιάν (μπάσο)

Είσοδος με προσκλήσεις από το Δημοτικό Ωδείο – τηλ: 2610 271 087

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού Ωδείου – ώρα 20:00

“ALL THAT JAZZ”

G. Gershwin – J. Heifetzen : (3) Preludes, N. Karjinsk : Jazz, W. Grosz : Jazz band, I. Frolov : Piece in Blues Style, G. Gershwin – J. Heifetz : Suite from “Porgy and Bess”, S. Joplin : Ragtime

Συμμετέχουν: Γ. Μαυρίδης (βιολί), Ν. Μεταξά (πιάνο)

Είσοδος με προσκλήσεις από το Δημοτικό Ωδείο τηλ: 2610 271 087

Θεματική Ενότητα θεάτρου Σκιών

ΤΡΙΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εργατικό Κέντρο Πάτρας (Κολοκοτρώνη 20) – ώρα 18:00

Παράσταση θεάτρου Σκιών – «Τα μπαλωμένα Χριστούγεννα»

Με τον Κώστα Μακρή

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

TΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εργατικό Κέντρο Πάτρας (Κολοκοτρώνη 20) – ώρα 18:00

Παράσταση θεάτρου Σκιών – «Ο Καλικάντζαρος που δεν ήθελε να είναι καλικάντζαρος»

Με τον Χρήστο Καλπουζάνη

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εργατικό Κέντρο Πάτρας (Κολοκοτρώνη 20) – ώρα 18:00

Παράσταση θεάτρου Σκιών – «Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του Καραγκιόζη»

Με τον Κων/νο Λαλιώτη

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εργατικό Κέντρο Πάτρας (Κολοκοτρώνη 20) – ώρα 18:00

Παράσταση θεάτρου Σκιών – «Τα Χριστούγεννα του Παπαδιαμάντη»

Με τον Μπάμπη Μακρή

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Εικαστικό Εργαστήρι

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 – ΠΕΜΠΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Πλατεία Γεωργίου – ώρα 10.00 π.μ. – 14.00

Την Κυριακή 19 και την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 2.00 μετά το μεσημέρι, με τη συμμετοχή των καθηγητών του (Ζωγράφων και Κεραμιστών), Γκαναέλ Μπρεσούτ, Βασιλικής Στάμου, Παναγιώτη Φερεντίνου, Διονύση Παντελή, Κλεοπάτρας Κουλουμπή, Χρύσας Αγάθου, Σπύρου Μεθενίτη, Τότας Κοντόγεωργα και Δώρας Μόρφη, το εικαστικό εργαστήρι του Πολιτιστικού Οργανισμού θα πραγματοποιήσει στο «σπιτάκι» του που βρίσκεται στις Χριστουγεννιάτικες κατασκευές στην πλατεία Γεωργίου, εικαστικό εργαστήρι.